Lionel Messi quitte le match contre l’Inter Miami sur blessure

Lionel Messi a été remplacé lors de la première mi-temps du match de l’Inter Miami contre le Toronto FC en raison d’une blessure apparente.

Le coéquipier de Messi, Jordi Alba, a également été éliminé du match en première mi-temps, après 34 minutes de jeu. Le remplacement de Messi a eu lieu à la 37e minute. Il a été vu en train de donner le brassard de capitaine à son coéquipier Deandre Yedlin, avant de quitter le terrain pour Robert Taylor.

Facundo Farías a donné l’avantage à l’Inter Miami 1-0 avant la pause de la mi-temps avec un but trois minutes après le début du temps additionnel. Aucun autre mot n’a été donné sur le statut de Messi.

Ceci est une histoire en développement.

