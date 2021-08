Lionel Messi quitte Barcelone avec le Paris Saint-Germain déjà en pourparlers | Actualités footballistiques

Lionel Messi quittera Barcelone après que le club de la Liga n’ait pas été en mesure de remplir le nouveau contrat du joueur avec le PSG déjà en pourparlers avec l’attaquant argentin.

Le sextuple vainqueur du Ballon d’Or est officiellement agent libre depuis le 1er juillet après avoir échoué à s’entendre sur les conditions d’un renouvellement avant l’expiration de son précédent contrat avec Barcelone le 30 juin.

Cependant, le joueur de 34 ans devait signer un nouveau contrat de cinq ans avec le club catalan, qui aurait vu son salaire réduit de 50%.

Mais cette offre ne peut pas être remplie par le Barça en raison d' »obstacles financiers et structurels » avec Ciel Italie rapportant que le PSG espère convaincre Messi de déménager à Paris à la place.

Messi veut toujours gagner des trophées et faire partie d’un projet gagnant et le PSG peut lui offrir tout cela.

Il y a aussi son amitié étroite avec Neymar et leur désir de rejouer ensemble avec l’équipe française ayant un désir de longue date de signer le joueur qui a toujours semblé presque impossible jusqu’à présent.

Messi a passé toute sa carrière à Barcelone, passant par l’académie du club avant de marquer 672 buts en 778 apparitions après avoir fait ses débuts seniors en 2003.

DERNIÈRES NOUVELLES | Leo #Messi ne continuera pas avec le FC Barcelone – FC Barcelone (@FCBarcelona) 5 août 2021

Un communiqué du club de Barcelone a déclaré: « Bien que le FC Barcelone et Lionel Messi aient conclu un accord et l’intention claire des deux parties de signer un nouveau contrat aujourd’hui, cela ne peut pas se produire en raison d’obstacles financiers et structurels (règlements de la Liga espagnole).

« En raison de cette situation, Messi ne restera pas au FC Barcelone. Les deux parties regrettent profondément que les souhaits du joueur et du club ne soient finalement pas exaucés.

« Le FC Barcelone exprime de tout cœur sa gratitude au joueur pour sa contribution à l’agrandissement du club et lui souhaite le meilleur pour l’avenir dans sa vie personnelle et professionnelle. »

Barcelone a du mal à réduire sa masse salariale conformément aux règles du fair-play financier de la Liga pour la saison à venir, et a été en pourparlers avec les vice-capitaines Gerard Pique, Sergio Busquets et Sergi Roberto au sujet de la réduction de leurs salaires de 40% en retour. pour les prolongations de contrat.

Ils ont également essayé de vendre plusieurs hauts revenus, dont Antoine Griezmann, Ousmane Dembele, Philippe Coutinho, Samuel Umtiti et Martin Braithwaite, mais – encore une fois – n’ont encore trouvé de solutions pour aucun d’entre eux.

Les plafonds salariaux en Liga sont calculés de manière prospective en fonction de la santé financière d’un club et ils doivent respecter leur plafond afin d’éviter de futures pénalités financières. Le coût de la pandémie de Covid-19 avait fortement réduit le budget du Barça pour la campagne 2021-22.

On pensait qu’un investissement de 2,7 milliards d’euros dans la Liga de la société de capital-investissement CVC aiderait Barcelone à surmonter ses difficultés, mais l’injection ne s’est pas avérée suffisante pour permettre au club de conserver Messi.

Le match d’ouverture du Barca en Liga contre la Real Sociedad aura lieu dans 12 jours, Ronald Koeman restant aux commandes au Camp Nou après une première campagne décevante avec le club.

Analyse : Les chiffres ne s’additionnent tout simplement pas…

Lyall Thomas de Sky Sports :

Barcelone n’a pas pu enregistrer Messi parce que son nouveau contrat briserait la structure salariale proposée par le club pour la saison 2021/22 – malgré sa baisse de salaire de 50%.

Les plafonds salariaux en Liga sont calculés de manière prospective en fonction de la santé financière d’un club et ils doivent respecter le plafond afin d’éviter les sanctions financières.

Le coût de la pandémie de Covid-19 a considérablement réduit le budget du Barça pour la nouvelle campagne et, après de nouvelles discussions avec la ligue et Messi jeudi, les chiffres – tout simplement – ne s’additionnent pas.

Un nouvel investissement dans la Liga de CVC Capital Partners a été annoncé mercredi et a apporté l’espoir d’une aubaine de 230 millions de livres sterling qui aiderait le nouvel accord de cinq ans de Messi à être financièrement viable.

Cependant, des sources en Espagne ont déclaré à Sky Sports News que Barcelone s’opposait – pour le moment – à l’investissement de CVC car ils ne voulaient pas céder de futurs revenus à l’entreprise, ainsi qu’au Real Madrid.

L’accord a été approuvé à l’unanimité par le conseil d’administration de la Liga, mais les clubs n’ont pas encore voté et cela devrait avoir lieu le 12 août. Cependant, les clubs de la Liga et de Segunda n’ont pas besoin de l’approbation du Real et du Barca pour que l’accord soit conclu. a voté.

Barcelone a refusé de commenter plus que sa déclaration lorsqu’il a été contacté par Sky Sports News, et nous essayons également de contacter la Liga pour leurs commentaires.

Analyse: problèmes d’argent pour la Liga et la clé de Barcelone

Kaveh Solhekol de Sky Sports News sur The Transfer Show:

« C’est une question d’argent, c’est tout ce dont il s’agit. Messi avait un contrat incroyable à Barcelone. Il touchait quelque chose comme 100 millions de livres sterling par an. Cela s’est terminé à la fin de la saison dernière, et à l’avenir, il n’y avait plus moyen de Barcelone pourrait lui donner à nouveau ce genre de contrat.

« La première raison est qu’ils ont des problèmes financiers à cause de la pandémie. La seconde est les règles du fair-play financier dans le football espagnol, il n’y avait aucun moyen de lui donner un autre contrat de la même taille.

« Tout au long de l’été, ils ont travaillé sur un compromis, et l’accord sur la table était qu’il devrait accepter une baisse de salaire. Jusqu’à cette semaine, il semblait qu’il était prêt à l’accepter, son salaire tombant à environ 50 millions de livres sterling.Mais au cours des deux derniers jours, tout a changé.

« Nous ne savons pas encore si c’est parce qu’il a l’impression qu’il peut gagner plus d’argent ailleurs, peut-être qu’un club lui parle et lui dit de venir à Paris, nous voulons vous réunir avec Neymar, ou ce que Barcelone dit est vrai, et même si Barcelone lui accordait une baisse de salaire de 50 %, ils ne pourraient pas le garder. »

Analyse : quelle sera la prochaine étape ?

Sky Sports News’ DHarmesh Sheth sur The Transfer Show :

« Si vous revenez à cette époque l’été dernier, Messi a annoncé qu’il voulait quitter Barcelone avec un an restant sur son contrat – il pensait qu’une clause de son contrat lui permettait de partir avec un transfert gratuit car il avait noté son intention de quitter le club à une certaine date.

« Barcelone n’était pas d’accord avec cela, il y a eu un peu de dispute entre les deux parties et à la fin, Messi est resté à contrecœur au club. Il a dit qu’il voulait partir et il a cité des problèmes familiaux ainsi qu’une autre raison pour finalement décider il resterait à Barcelone.

« Depuis lors, il a connu une très bonne saison, pas tellement en termes de trophées, mais sur le terrain de Barcelone et il semblait que tous les systèmes optaient pour un nouveau contrat à long terme qui le mènerait au-delà même de sa carrière de joueur – il y avait parler de la vie après avoir joué, mais au sein de l’institution du FC Barcelone.

« Et maintenant, nous avons cette nouvelle que Barcelone a dit qu’il ne continuerait pas au FC Barcelone et vous vous demandez maintenant quelle sera la prochaine étape ?

« Est-ce cela, est-ce le point final sur Messi et le FC Barcelone parce qu’ils ont dit qu’il ne continuerait pas avec le club, ou y a-t-il encore des discussions entre les deux parties parce qu’ils ont dit que cela ne pouvait pas être officialisé en raison de problèmes structurels et les obstacles économiques.

« Vous vous demandez si ces obstacles structurels et économiques peuvent être surmontés tout en offrant un avenir à Messi à Barcelone. Mais dans l’état actuel des choses, il n’a pas d’avenir dans ce club. »

