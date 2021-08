Lionel Messi quitte Barcelone après que le club n’a pas rempli son nouvel accord contractuel | Actualités footballistiques

Lionel Messi quittera Barcelone après que le club de Liga n’a pas été en mesure de remplir un nouveau contrat qui avait été convenu avec le joueur en raison d' »obstacles financiers et structurels ».

Le sextuple vainqueur du Ballon d’Or est officiellement agent libre depuis le 1er juillet après avoir échoué à s’entendre sur les conditions d’un renouvellement avant l’expiration de son précédent contrat avec Barcelone le 30 juin.

Cependant, le joueur de 34 ans devait signer un nouveau contrat de cinq ans avec le club catalan, qui aurait vu son salaire réduit de 50%.

Messi a passé toute sa carrière à Barcelone, passant par l’académie du club avant de marquer 672 buts en 778 apparitions après avoir fait ses débuts seniors en 2003.

DERNIÈRES NOUVELLES | Leo #Messi ne continuera pas avec le FC Barcelone – FC Barcelone (@FCBarcelona) 5 août 2021

Un communiqué du club a déclaré: « Bien que le FC Barcelone et Lionel Messi soient parvenus à un accord et à l’intention claire des deux parties de signer un nouveau contrat aujourd’hui, cela ne peut pas se produire en raison d’obstacles financiers et structurels (règlement de la Liga espagnole).

« En raison de cette situation, Messi ne restera pas au FC Barcelone. Les deux parties regrettent profondément que les souhaits du joueur et du club ne soient finalement pas exaucés.

« Le FC Barcelone exprime de tout cœur sa gratitude au joueur pour sa contribution à l’agrandissement du club et lui souhaite le meilleur pour l’avenir dans sa vie personnelle et professionnelle. »

