Lionel Messi prend une participation dans le jeu de football fantastique NFT Sorare

La star du football Lionel Messi rejoint Sorare, le jeu français d’échange de jetons non fongibles, en tant qu’investisseur et ambassadeur de la marque.

L’Argentin, qui joue en tant qu’attaquant pour le club français du Paris Saint-Germain, aidera Sorare à établir de nouvelles normes dans la manière dont les fans se connectent avec les clubs et les joueurs, a annoncé mercredi la société dans un communiqué. Ils travailleront également ensemble pour créer de nouveaux contenus et de nouvelles expériences pour les fans, a ajouté Sorare.

Messi a pris une participation dans Sorare dans le cadre de l’accord, a indiqué la société, sans s’étendre sur la taille de sa participation ou d’autres conditions. Nicolas Julia, PDG et co-fondateur de Sorare, a déclaré que le partenariat avec Messi marquait une “étape importante” pour l’entreprise.

“Nous pensons que Messi nous aidera à établir de nouvelles normes dans la façon dont nous le faisons, et nous sommes impatients de partager les nouveaux contenus et expériences de fans sur lesquels nous collaborons bientôt”, a-t-il déclaré à CNBC par e-mail.

Sorare permet aux utilisateurs d’échanger des cartes de joueurs numériques et de gérer des équipes de cinq dans des tournois de football fantastiques. Les cartes sont elles-mêmes des jetons non fongibles, ou NFT, des objets de collection virtuels qui conservent un enregistrement de propriété qui est suivi sur la blockchain. Sorare dit que cela crée une « rareté numérique » pour chaque carte.

La startup basée à Paris, qui était évaluée pour la dernière fois à 4,3 milliards de dollars, compte plus de 2 millions d’utilisateurs dans plus de 185 pays et est associée à plus de 300 équipes et ligues sportives, dont la Liga espagnole et la Bundesliga allemande. Il s’est récemment étendu au-delà de son objectif principal sur le football dans d’autres sports, notamment le basket-ball et le baseball.