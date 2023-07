Lionel Messi prend l’Inter Miami d’assaut : présentations fastueuses, projecteurs médiatiques et grands espoirs

Les espoirs de Lionel Messi de profiter d’une vie plus calme en Floride pour les dernières années de sa carrière peuvent s’avérer être un vœu pieux avec la star argentine déjà alignée pour toute une série d’événements publicitaires. Messi participera dimanche à une présentation fastueuse au stade du club qui a été baptisée « The Unveil » avec le club promettant un divertissement musical pour la capacité attendue de 18 000 spectateurs.

L’événement sera diffusé sur Apple TV et certaines parties seront certainement syndiquées sur d’autres réseaux de télévision. Puis le lendemain, l’Inter Miami a annoncé une « grande conférence de presse » à laquelle Messi devrait assister avec les propriétaires du club, dont probablement le copropriétaire David Beckham.

Mardi est destiné à être la première séance d’entraînement complète de Messi avec ses nouveaux coéquipiers, mais s’il pensait que ce serait simplement une poignée de main et un retour sur le terrain, il pourrait être surpris. Alors que le vainqueur de la Coupe du monde a l’habitude de s’entraîner à huis clos, cette séance sera ouverte – pour une partie de la séance – aux médias avec des caméras de télévision braquées sur les moindres gestes du joueur de 36 ans.

Lorsqu’il a annoncé son intention de rejoindre Miami le mois dernier, Messi a donné plusieurs raisons pour lesquelles il avait refusé d’autres options, mais a déclaré que l’espoir d’une vie plus calme en était une. « Je suis aussi à un point où je veux sortir un peu des projecteurs, penser davantage à ma famille », a-t-il déclaré.

En plus de tous ces engagements de club, le timide et introverti Messi sera certainement encouragé à donner du temps au partenaire de diffusion de la MLS, Apple TV, qui espère que l’Argentin aidera à augmenter les abonnements à son produit « MLS Season Pass ».

Messi est arrivé à Miami mardi, volant dans un jet privé avec sa famille et des sources ont déclaré qu’il avait visité le centre d’entraînement de l’équipe tôt mercredi. Les séances médiatiques d’Inter Miami ont eu tendance à attirer une douzaine de journalistes, mais il y en avait au moins cinq fois plus mercredi.

– « Grand changement » pour tous –

Beckham s’est également présenté à la séance d’entraînement, tapant dans un ballon tout en portant un t-shirt, des lunettes de soleil et des baskets. Avec de nombreux médias sud-américains ayant des correspondants basés à Miami, les joueurs de Miami font déjà face à un niveau d’intérêt très différent.

« C’est un grand changement, je ne sais pas quoi dire, mais je sais que c’est un grand changement non seulement pour le club, mais aussi pour la ville. C’est très important pour tout le monde et nous devons en profiter », a déclaré l’attaquant vénézuélien Josef Martinez. Le gardien Drake Callender a déclaré que l’équipe devrait apprendre à faire face à cette nouvelle attention.

« Nous sommes tous des professionnels… nous sommes tous concentrés sur le week-end (match) mais avec tout cela, c’est quelque chose qui est une réalité pour nous et la meilleure chose que nous puissions faire est de nous concentrer uniquement sur notre entraînement. « Nous avons beaucoup de jeunes enfants ou de joueurs dans le groupe et pour eux, avec les médias et la sécurité, c’est peut-être un peu différent », a-t-il déclaré.

La nouvelle équipe de Messi est actuellement en bas de la Conférence Est avec seulement cinq victoires en 21 matchs et est classée 28e sur les 29 équipes de la MLS. Callender dit qu’ils doivent changer cela rapidement. «Je crois que (nous sommes) meilleurs que la position de la ligue (mais) la réalité est que nous sommes à la dernière place. C’est donc quelque chose que nous devons contrôler et changer », a-t-il déclaré.

Avec Messi qui devrait être rejoint par le milieu de terrain espagnol Sergio Busquets et d’autres nouveaux visages et l’entraîneur argentin expérimenté Gerardo Martino maintenant en charge, Callender pense que l’amélioration est sûre de venir. « Compte tenu de la qualité de nos joueurs et de la façon dont nous voulons jouer, je pense que cette équipe a beaucoup de potentiel pour aller loin cette année », a-t-il déclaré.

