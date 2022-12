Lionel Messi porte un ruban porte-bonheur de quatre ans offert par un fan lors de la Coupe du monde de football

Tout le monde a son porte-bonheur qui est censé lui apporter chance et résultats positifs et Lionel Messi n’en a pas moins ! C’est après la victoire spectaculaire de l’Argentine contre la France en finale de la Coupe du Monde de la FIFA que Leo célébrait dans les vestiaires quand on pouvait le voir porter son ruban rouge “porte-bonheur” autour de sa cheville gauche. Oui, les fans l’ont repéré portant son porte-bonheur lors de la Coupe du monde de Qatar 2022, ce qui les a ramenés à la belle histoire de là où tout a commencé !

Cela a commencé en 2018 lorsque l’Argentine a terminé contre l’Islande 1-1 dans le match du Groupe D de la Coupe du Monde de la FIFA. Dans ce qui semblait être un match décevant pour Messi, il n’a pas pu trouver le filet et a même raté le penalty qui aurait pu être le vainqueur potentiel. Mais l’histoire a commencé lorsqu’il a reçu un ruban rouge après le match par un journaliste argentin Rama Pantarotto qui portait l’amulette de sa mère en signe de bonne chance. “Ma maman t’aime plus qu’elle ne m’aime”, a déclaré le journaliste. Il a ajouté: «Je porte son ruban rouge pour la bonne chance. Si tu le veux, je peux te le donner. Pantarotto a même insisté pour le garder en sécurité car il appartenait à sa mère et l’amulette lui ferait mieux car il était “un peu ensorcelé” à ce moment-là. Messi a souri en prenant le ruban qui a duré avec lui pour toujours !

Dans un autre match, Messi a marqué un but lors d’une victoire 2-1 lors du dernier match de groupe de l’Argentine contre le Nigeria qui a garanti sa qualification en huitièmes de finale. Cependant, c’est lors de l’interaction avec la presse que Messi a conquis les cœurs avec son geste émotionnel. Interrogé sur le ruban rouge par Pantarotto, qu’il supposait que Messi aurait écarté, le skipper argentin a prouvé qu’il était homme de parole ! « Je ne sais pas si tu t’en souviens. Mais ma mère t’a donné un ruban”, a demandé Pantarotto, auquel Messi a souri et a dit : “Regarde ça.” Le footballeur vedette portait l’amulette rouge sur sa cheville gauche, ce qui a stupéfié le journaliste alors qu’il pointait vers le ciel avant de dire à la caméra : “Chère maman, Messi l’a porté.”

Coupé à la Coupe du Monde de la FIFA 2022, Messi a été vu portant le même ruban rouge sur sa cheville gauche alors qu’il publiait une photo de lui tenant le trophée aux côtés de Gonzalo Montiel dans le vestiaire. La photo a révélé sa cheville nue où il portait son porte-bonheur qui lui avait été offert il y a quatre ans. Quel homme gentil !

Dans une vidéo partagée sur Twitter, les fans ont été émus par le geste impressionnant de Messi qui a prouvé pourquoi il est appelé le “plus grand de tous les temps” !

