Lionel Messi porte la robe traditionnelle qatarie avant de soulever le trophée de la Coupe du monde

L’Argentine est sortie victorieuse d’une palpitante finale de Coupe du Monde de la FIFA contre la France dimanche. L’Argentine dirigée par Lionel Messi a fait preuve d’une grande force mentale pour triompher de façon spectaculaire et vaincre la persévérance acharnée de la France. Cependant, la finale a été entourée de controverses et Messi est au centre de celle-ci.

Lors de la cérémonie d’après-match, le président de la FIFA, Gianni Infantino, et l’émir du Qatar, le cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, ont remis le trophée tant convoité au capitaine argentin. Mais l’émir a également drapé une robe noire autour des épaules de Messi.

Tableau des points de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Calendrier de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Résultats de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Soulier d’Or de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

L’attaquant talismanique a ensuite gardé la robe alors qu’il célébrait sa victoire mémorable avec le reste de l’équipe. La robe qatarienne noire et dorée qui a été présentée à Messi s’appelle un Bisht et est un manteau arabe traditionnel pour hommes qui est généralement porté par les dignitaires lors des mariages et autres occasions formelles.

Les photos de Messi portant la robe avec le trophée de la Coupe du monde deviennent virales sur les réseaux sociaux.

Bien que Messi ait semblé assez heureux de porter la robe, les fans et les commentateurs ont critiqué la FIFA pour cette décision. De nombreux fans ont condamné la FIFA et le pays hôte, le Qatar, tout au long de l’épisode.

Alors qu’il soulevait le trophée, Messi portait un bisht – quelque chose que les dignitaires portent sur un dégel lors d’occasions très formelles. —Miguel Delaney (@MiguelDelaney) 18 décembre 2022

Un fan a écrit: «Le Qatar voulait évidemment être présent sur les photos du trophée de la Coupe du monde, mettant donc ce bisht noir sur Messi. Mais juste fait pour un look étrange et inutile au milieu d’une mer de chemises de sport bleues et blanches. Ce devrait être un moment pour les joueurs, pas pour l’hôte. Grossièrement indulgent. »

Le Qatar voulait évidemment être présent sur les photos du trophée de la Coupe du monde, mettant donc ce bisht noir sur Messi. Mais juste fait pour un look bizarre et inutile au milieu d’une mer de chemises de sport bleues + blanches. Ce devrait être un moment pour les joueurs, pas pour l’hôte. Grossièrement indulgent. – Laurie Whitwell (@lauriewhitwell) 18 décembre 2022

Un autre fan a suggéré que Messi aurait dû rejeter la robe traditionnelle.

Donc, nous couvrons maintenant les maillots d’équipe des capitaines pour la levée du trophée ? Surpris, Messi n’a pas rejeté cette robe ridicule. — Rupert Fryer (@Rupert_Fryer) 18 décembre 2022

La victoire sensationnelle de l’Argentine en finale a couronné sa mémorable campagne de Coupe du monde. L’Albiceleste a été stupéfait par l’Arabie Saoudite lors de son match d’ouverture du tournoi. Cependant, l’équipe a fait preuve d’un caractère formidable et a scénarisé un revirement spectaculaire dans le tournoi.

Toute l’équipe argentine s’est regroupée autour de Messi et a enregistré des victoires convaincantes contre des pays comme la Pologne, le Mexique et l’Australie. Ils ont tenu leurs nerfs en quart de finale contre les Pays-Bas et ont repoussé la Croatie en demi-finale.

A LIRE AUSSI | Lionel Messi remporte le Ballon d’Or de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

Dans la finale à enjeux élevés, la France est revenue dans le match de deux buts à égalité en 90 minutes.

L’Albiceleste a finalement eu besoin de pénalités pour éliminer l’indomptable équipe de France portée par le brillant tour du chapeau de Kylian Mbappe.

L’Argentine a remporté une victoire 4-2 lors de la fusillade après que le gardien argentin Emiliano Martinez ait sauvé le penalty de Kingsley Coman et qu’Aurélien Tchouameni ait tiré à côté.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici