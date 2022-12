Lionel Messi portait une amulette rouge lors de la finale de la Coupe du monde de football, voici pourquoi

L’Argentine dirigée par Lionel Messi a battu la France lors de la palpitante finale de la Coupe du Monde de la FIFA dimanche. L’Albiceleste a fait preuve d’un formidable caractère pour triompher de façon dramatique et vaincre l’acharnement de la France. Messi a finalement ajouté la dernière pièce majeure manquante à sa collection de trophées et cimenté son statut de plus grand joueur de tous les temps.

Maintenant, une histoire réconfortante du camp argentin devient virale sur les réseaux sociaux après la superbe victoire de La Albiceleste. Messi a été aperçu portant un ruban rouge spécial lors des célébrations euphoriques de l’Argentine dans le vestiaire. L’attaquant talismanique portait ce ruban rouge sur son pied gauche comme porte-bonheur. Fait intéressant, il s’agit du même ruban rouge qui lui a été remis par un journaliste lorsque l’Argentine était en difficulté lors de la phase de groupes de la Coupe du monde 2018.

Lors de la Coupe du monde 2018 en Russie, une journaliste argentine Rama Pantarotto avait offert l’amulette de sa mère à Messi après avoir raté un penalty face à l’Islande.

Panaretto a été surpris à ce moment-là lorsque Messi lui a montré qu’il portait en fait l’amulette rouge autour de sa cheville gauche lors du dernier match de la phase de groupes contre le Nigeria.

🗣️ Journaliste : “Pas question, pas question ! Avez-vous vraiment porté le ruban rouge autour de votre cheville ? » 🗣️ Messi : “Oui, le voici.” 🗣️ Journaliste : “Chère maman, Messi l’a porté !” pic.twitter.com/ru76Rem0h3 – Barça Worldwide (@BarcaWorldwide) 18 décembre 2022

De plus, le gardien argentin Emiliano Martínez a été vu portant un ruban rouge similaire lors des tirs au but à enjeux élevés et de la cérémonie d’après-match. Des joueurs argentins comme Lautaro Martinez, Rodrigo de Paul et Angel di Maria ont également été vus portant un bracelet rouge identique au poignet ces derniers temps. On ne sait pas si Messi leur a donné sa propre amulette rouge.

Messi a donné une amulette rouge similaire à Philippe Coutinho lors de ses combats à Barcelone en 2019. Les fans sont convaincus que la même amulette rouge a guidé l’équipe argentine vers la gloire de la Coupe du monde.

L’équipe de Lionel Scaloni a scénarisé un revirement remarquable après son improbable défaite face à l’Arabie Saoudite en phase de poules. L’Argentine a remis sa campagne sur les rails en s’imposant face au Mexique et à la Pologne. L’Albiceleste a ensuite enregistré des victoires mémorables contre l’Australie, les Pays-Bas et la Croatie lors des huitièmes de finale. Lors de la finale à succès contre la France, l’Argentine a fait preuve d’un esprit indomptable pour couler les champions en titre.

Messi lui-même a marqué deux fois alors qu’il mettait enfin la main sur le trophée le plus convoité du football. L’Argentine a remporté une victoire 4-2 aux tirs au but et a repoussé une équipe de France acharnée qui a été soutenue par le brillant tour du chapeau de Kylian Mbappe.

