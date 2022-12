Lionel Messi: perdre contre l’Arabie saoudite nous a aidés

Lionel Messi pense que la défaite contre l’Arabie saoudite lors du premier match de groupe de l’Argentine a peut-être aidé l’Albiceleste à atteindre la finale de la Coupe du monde.

L’Argentine a subi une défaite choc 2-1 lors de son premier match du tournoi, mais a répondu en battant le Mexique et la Pologne pour remporter le groupe C, puis en battant l’Australie et les Pays-Bas en huitièmes de finale.

Hier soir, ils ont battu la Croatie 3-0 pour atteindre la pièce maîtresse de dimanche – Messi les a mis devant depuis le point de penalty, puis a participé aux deux buts de Julian Alvarez, pour gagner encore un autre prix d’homme du match et passer au niveau de Kylian Mbappe en la course au soulier d’or.

Lionel Messi a réalisé une autre performance spéciale pour emmener l’Argentine à une victoire de sa troisième Coupe du monde (Crédit image : GIUSEPPE CACACE/AFP via Getty Images)

“Ce que je peux dire, c’est que j’apprécie beaucoup cela – je me sens vraiment bien”, a déclaré le joueur de 35 ans lors de la conférence de presse d’après-match. “Le premier match de la Coupe du monde a été un coup dur pour nous tous, car nous étions invaincus en 36 matches. Nous ne pensions pas perdre contre l’Arabie saoudite, donc commencer comme ça était une épreuve décisive.

“Mais cette équipe a prouvé à quel point nous étions forts. Chaque match était une finale après cela, et cela avait une charge mentale pour nous – si nous ne gagnions pas, les choses seraient compliquées pour nous. Nous avons joué cinq finales, et heureusement on a pu gagner les cinq, j’espère qu’il en sera de même pour le dernier match.

“Nous savions de quoi nous étions capables – nous avons perdu le premier match, mais à partir de là, cela nous a vraiment aidés à être plus forts et à grandir en interne.”

Messi a réservé des éloges au patron Lionel Scaloni et au personnel des coulisses après avoir remporté la victoire en demi-finale, malgré seulement 39% de possession.

“Nous avons très bien préparé ce match”, a-t-il déclaré. “Nous savions que la Croatie aurait le ballon, que nous devions courir dans ce match, puis tenter notre chance.

“C’est une équipe très intelligente et sage – nous savons lire le jeu, nous savons souffrir et quand il faut appuyer. Nous avons un excellent staff technique qui sait ce qu’il fait. Chaque détail compte dans chaque match, nous ne sommes pas perdus, nous savons quoi faire à chaque instant du jeu, comment gagner.

“Nous savions que nous jouerions de cette façon dans ce match, et c’est pourquoi nous n’étions pas désespérés quand nous devions courir. Nous savions que leur force était la possession, mais nous savions que notre force pourrait être de récupérer le ballon, car parfois ils ne sont pas si bien rangé et ils ont laissé des espaces. Je me sens très heureux dans cette Coupe du Monde.”

La Coupe du monde a commencé par un choc pour Messi et compagnie, perdant 2-1 contre l’Arabie saoudite (Crédit image : Getty Images)

Scaloni a rendu le compliment, félicitant Messi pour sa performance. “Parfois, les gens pourraient penser bien sûr que nous le dirons en tant qu’Argentins, mais je n’ai aucun doute, c’est le plus grand de tous les temps, je le dis depuis longtemps et je suis honoré de pouvoir m’entraîner lui et le voir jouer”, a déclaré le manager. “Chaque fois que vous le voyez jouer, c’est une énorme source de motivation pour ses coéquipiers, pour le peuple argentin, pour le monde entier. C’est un privilège de l’avoir dans cette équipe.

“C’est excitant d’accéder à la finale, un moment historique et nous devons en profiter, mais nous avons encore une longueur d’avance. C’est très difficile à mettre en mots, c’est ce dont j’ai toujours rêvé en tant qu’Argentin. re représenter votre pays – c’est émouvant.

“Dans les moments difficiles où nous avons perdu contre l’Arabie saoudite, notre peuple nous soutenait, nous pouvions sentir leur soutien, ils nous soutenaient, et c’est quelque chose d’inoubliable.”

Zlatko Dalic a confirmé qu’il resterait le patron de la Croatie après ce tournoi. L’équipe de l’Adriatique entrera maintenant dans le match pour la troisième place samedi.

“Oui, je vais continuer, mon contrat est jusqu’en 2024”, a-t-il déclaré. “Dans six mois, nous aurons la finale de la Ligue des Nations, et mon objectif est d’amener la Croatie à l’Euro 2024.

“Les joueurs sont tristes maintenant, c’est vraiment difficile pour eux, ils pensent qu’ils auraient pu faire plus, mais ils ne l’ont pas fait et nous devons être prêts pour le match de samedi.

“Le premier but a amené le match dans une direction différente, mais j’ai dit aux joueurs qu’ils devaient garder la tête haute, qu’ils devaient être fiers de ce qu’ils avaient accompli jusqu’à présent et que nous devions être prêts à nous battre pour le troisième place.”