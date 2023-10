Lionel Messi se rendra avec l’Inter Miami CF à Charlotte pour le dernier match de l’équipe de la saison MLS.

L’entraîneur adjoint de Miami, Javier Morales, a confirmé vendredi, avant que Messi ne s’entraîne avec l’équipe, que la star argentine serait disponible pour jouer samedi.

– Diffusez sur ESPN+ : LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

« Il va voyager. Nous déciderons demain combien de temps il jouera », a déclaré Morales.

Une blessure musculaire avait limité Messi à seulement deux apparitions – et 72 minutes de jeu au total – pour Miami depuis le 3 septembre. Il avait joué 90 minutes pour la première fois en 6 semaines mardi dernier lors de la victoire de l’Argentine contre le Pérou pour la Coupe du Monde CONMEBOL. qualificatifs.

« Certainement, avoir Lionel [Messi] dans l’équipe est une motivation pour tout le monde. Nous savons ce qu’il signifie pour le football », a déclaré Morales. « L’avoir dans notre équipe et disponible pour jouer et concourir est toujours bon pour nous. Nous sommes heureux qu’il soit de retour et qu’il soit à 100% et nous verrons comment il se comportera demain dans le match. »

Messi est entré en jeu lors de la défaite 1-0 à domicile contre le FC Cincinnati le 7 octobre, qui a éliminé les Herons des éliminatoires.

Le dernier match de la première saison de Messi en MLS au BofA Stadium de Charlotte sera la première fois qu’il jouera sur un gazon artificiel.

Choix de l’éditeur

1 Connexes

Après le match de Charlotte, les joueurs de l’Inter Miami bénéficieront de quelques semaines de congé avant de se retrouver en novembre pour une tournée de deux matchs en Chine.

Charlotte est toujours en course pour les séries éliminatoires, dans une situation incontournable pour avoir le moindre espoir de décrocher l’une des dernières places en séries éliminatoires de la Conférence Est.

« S’il joue, il joue. Et nous devons faire avec », a déclaré l’entraîneur de Charlotte, Christian Lattanzio, à propos de la possibilité d’affronter Messi.

« Nous devons nous concentrer sur nous-mêmes et jouer notre jeu. Et aussi, nous avons nos supporters à nos côtés et nous espérons qu’ils seront vraiment derrière les gars comme ils le font toujours. »

Les informations de l’Associated Press et de Reuters ont été utilisées dans ce rapport.