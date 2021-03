Lionel Messi part si je ne gagne pas

Joan Laporta a déclaré que Lionel Messi quitterait Barcelone cet été si quelqu’un d’autre que lui était élu dimanche nouveau président du club.

Messi, 33 ans, pourrait repartir pour rien en juin, à l’expiration de son contrat. Cependant, il n’a pas encore décidé de son avenir au-delà de la fin de la saison et écoutera la proposition du nouveau président.

Laporta, qui était auparavant président du Camp Nou entre 2003 et 2010, a averti que le Barça risquait de perdre son joueur vedette si Victor Font ou Toni Freixa étaient votés ce week-end.

« Je suis sûr que si quelqu’un d’autre remporte les élections [other than me], Messi ne restera pas au club « , a déclaré Laporta lors du dernier débat entre les trois candidats. » J’ai de bonnes relations avec lui; il y a beaucoup de respect.

« Nous lui ferons une offre basée sur la situation du club. Peut-être que nous ne pouvons pas rivaliser financièrement, mais Messi n’est pas gouverné par l’argent. Il veut terminer sa carrière au plus haut niveau possible. »

Laporta était le président lorsque Messi est entré par effraction au Barça, et Laporta a déclaré à ESPN plus tôt cette année que sa relation personnelle avec l’attaquant lui donnait l’avantage sur Font et Freixa.

Ses derniers commentaires vont encore plus loin, bien que Font et Freixa restent également optimistes, ils peuvent persuader Messi de signer un nouvel accord malgré l’intérêt du Paris Saint-Germain et de Manchester City.

« Messi doit continuer au club quoi qu’il en soit », a répondu Font. « Messi est tridimensionnel. Pour notre projet sportif, qui sera dirigé par Xavi [Hernandez], il fait partie de la solution financièrement. Nous lui proposerons un contrat à vie. «

Freixa a déclaré que Messi resterait également au club s’il était élu, ce qui a incité Laporta à interrompre et à dire que Messi « n’était pas très satisfait » du rôle de Freixa en tant que directeur sous le conseil précédent.

« Ma relation avec la famille Messi a toujours été excellente », a répondu Freixa.

L’autre grand sujet de discussion était le rôle que Xavi aura au club. Font a déclaré précédemment que l’ancien capitaine reviendrait sous ses ordres en tant que directeur général, remplaçant Ronald Koeman en tant qu’entraîneur de la première équipe à l’avenir.

Laporta a souligné que Xavi n’a pas publiquement soutenu la campagne de Font et a accusé Font de « faire pression » sur l’ancien milieu de terrain, qui est l’entraîneur d’Al-Sadd au Qatar.

Freixa a déclaré que Xavi se voyait « dans l’abri, pas dans un rôle de directeur général » et dans une interview avec Catalunya Radio a déclaré plus tard que Xavi serait l’entraîneur du Barca B sous lui.

« Le même que [Pep] Guardiola était l’entraîneur de l’équipe B avant d’être brillant avec la première équipe, le Barca B est un bon chemin pour Xavi pour commencer au Barça « , a fait remarquer Freixa.