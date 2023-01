Lionel Messi parle de la Coupe du monde et regrette ses actions lors du match contre les Pays-Bas

Lionel Messi a longuement parlé de la victoire de la Coupe du monde 2022 dans une large interview avec La radio de Buenos Aires Urbana Play qui a été diffusé lundi, admettant qu’il regrettait sa célébration de but lors du match tendu des quarts de finale de l’Argentine contre les Pays-Bas qui était dirigé contre l’entraîneur-chef néerlandais Louis Van Gaal.

Messi a également déclaré qu’il regrettait de s’être disputé avec Van Gaal sur le terrain après que l’Argentine ait battu les Pays-Bas lors d’une séance de tirs au but.

Lorsque Messi a marqué depuis le point de penalty dans le temps réglementaire, il s’est tenu devant van Gaal et a mis ses deux mains en coupe contre ses oreilles. Après le match, il a fait un geste vers le banc néerlandais et a insulté l’attaquant Wout Weghorst, qui a marqué deux fois en temps réglementaire, lorsque Weghorst est passé devant Messi lors d’une interview. Un nombre record de 17 cartons jaunes ont été émis pendant le match, dont un à Messi pour dissidence.

“Je n’aime pas ce que j’ai fait, je n’aime pas ce qui s’est passé ensuite”, a déclaré Messi. “Ce sont des moments de grande tension, de grande nervosité. C’est très rapide et les gens réagissent comme ils réagissent. Rien n’était prévu, c’est arrivé.”

Ce quart de finale a été entouré de controverse. Avant la rencontre, Van Gaal a déclaré que ses joueurs étaient mieux préparés que leurs rivaux pour une séance de tirs au but. Il a également déclaré que “Messi n’a pas touché le ballon” lors de la demi-finale entre les équipes de la Coupe du monde 2014 ; L’Argentine a également remporté cette égalité lors d’une séance de tirs au but. Messi a déclaré que ses coéquipiers lui avaient dit ce que Van Gaal avait dit pour le stimuler.

La célébration du but de Messi a imité l’ancienne star argentine Juan Román Riquelme, qui s’est affronté avec Van Gaal lorsque ce dernier était l’entraîneur de Riquelme au FC Barçelona au début des années 2000. Messi était un peu plus défensif lorsqu’il parlait de son interaction d’après-match avec Weghorst. L’homme de 35 ans a été vu en train de crier une phrase en espagnol qui se traduit approximativement par “Qu’est-ce que tu regardes, bozo?” alors que Weghorst passait pendant que Messi donnait une interview.

Faits saillants des Pays-Bas contre l’Argentine Revivez le match palpitant entre les Pays-Bas et l’Argentine en quarts de finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2022.

“Tout ce qui est sorti était naturel, j’ai réagi de cette façon”, a déclaré Messi. “Il s’était passé beaucoup de choses avec ce joueur et encore quelques moments de tension et de friction. … Le match venait de se terminer, c’était très frais. Je n’aime pas laisser cette image, mais ces choses arrivent.”

Messi a également longuement parlé de mener l’Argentine à sa première victoire en Coupe du monde depuis 1986. Il a confirmé que le clip viral de lui levant les yeux et prononçant des mots avant le penalty gagnant de Gonzalo Montiel lors de la fusillade épique de la finale de la Coupe du monde contre la France, Messi ne parlait pas. à sa défunte grand-mère ou à la légende argentine Diego Maradona comme beaucoup l’avaient affirmé sur les réseaux sociaux.

Au lieu de cela, il a dit qu’il avait dit à Montiel de “le faire, de le terminer ici, n’étirons plus cela”, et a dit que sa prière demandait à Dieu de “le terminer”.

Lionel Messi apporte la gloire à l’Argentine lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 Messi réussit à ramener la Coupe du Monde de la FIFA 2022 en Argentine.

Cependant, Messi a admis qu’il avait beaucoup pensé à Maradona, son ancien entraîneur de l’équipe nationale, depuis sa victoire en finale. Messi était souvent comparé négativement à Maradona malgré la carrière de club européen beaucoup plus décorée du premier, car Maradona avait mené l’Argentine à une Coupe du monde et Messi ne l’avait pas fait jusqu’à ce jour au Qatar. La Coupe du monde 2022 a marqué la première depuis que Maradona est décédé subitement d’une crise cardiaque en novembre 2020.

“J’aurais aimé qu’il soit là et [present the World Cup trophy] pour moi”, a déclaré Messi. “Ou du moins pour lui d’avoir vu tout cela, avec combien il aimait l’équipe nationale et voulait que cela se produise. Cette photo aurait été très belle aussi. Je pense que lui et beaucoup de gens qui m’aiment m’ont donné la force d’en haut dans cette Coupe du monde.”

Messi a déclaré qu’il n’était pas revenu en arrière et avait regardé la finale contre la France. Il a marqué deux fois lors du match épique 3-3 alors que l’Argentine s’imposait 4-2 aux tirs au but pour surmonter un tour du chapeau de la star française et coéquipier du club du Paris Saint-Germain de Messi, Kylian Mbappé.

Argentine vs France : MINI-MOVIE de la finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 Revivez certains des meilleurs moments de l’un des plus grands matchs de l’histoire de la Coupe du monde.

“Depuis ce jour, tout a changé pour moi”, a-t-il déclaré. “Par chance, ce dont nous rêvions tant s’est produit. Je l’ai tant souhaité dans ma carrière et, à la fin, c’est arrivé.”

Messi a cependant laissé entendre que la victoire de l’Argentine pourrait signaler la fin imminente de son illustre carrière de footballeur. La superstar a déclaré immédiatement après la finale au Qatar qu’il aimerait continuer à jouer pour l’équipe nationale argentine, et le manager argentin Lionel Scaloni a clairement indiqué que Messi aurait un rôle dans cette équipe aussi longtemps qu’il le souhaiterait. Mais Messi a parlé de sa carrière avec un peu plus de finalité dans son interview avec Urbana Play.

“Il y a eu des moments où j’ai beaucoup souffert avec l’équipe nationale, beaucoup de déceptions, avec des finales perdues”, a déclaré Messi. “J’avais reçu beaucoup de critiques de toutes les couleurs et je sais que ma famille a subi la même chose que moi ou plus. Des choses injustes ont été dites à mon égard qui allaient au-delà du football et c’est ce qui m’a vraiment dérangé. C’était comme boucler la boucle, nous avons gagné la Copa América [in 2021]on a gagné la coupe du monde, c’est tout.

“J’ai tout réalisé avec l’équipe nationale comme j’en ai toujours rêvé, tout réalisé dans ma carrière, à Barcelone, individuellement. C’était comme clôturer ma carrière d’une manière unique. Quand j’ai commencé, je n’aurais jamais imaginé que ça allait être de cette façon, que tout cela allait m’arriver, et je pense qu’atteindre ce moment était le meilleur.”

Lionel Messi : le meilleur de la Coupe du monde de football 2022 Découvrez les plus grands moments de Lionel Messi lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2022.

La carrière de Messi en club est également confrontée à un avenir incertain. Bien qu’il soit apparemment intéressé à re-signer avec le PSG, des rumeurs l’ont également associé à un transfert dans un club en Arabie saoudite – où il pourrait retrouver dans cette ligue son rival de longue date Cristiano Ronaldo – ainsi qu’un déménagement aux États-Unis avec Inter Miami, le club MLS de David Beckham.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.

