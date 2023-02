Lionel Messi n’exclut pas de participer à la Coupe du monde 2026

Lionel Messi n’exclut pas de jouer pour l’Argentine à la Coupe du monde 2026, mais l’âge admis rendra difficile la participation au tournoi.

Messi, qui aura 39 ans lors de la prochaine Coupe du monde, avait déclaré l’an dernier que le tournoi de 2022 au Qatar serait son dernier. Cependant, alors que l’Argentine soulève le trophée en décembre, Messi a maintenant suggéré qu’il était prêt à concourir aux États-Unis, au Canada et au Mexique dans trois ans.

“En raison de l’âge, il sera difficile de faire 2026”, a déclaré Messi à la publication argentine Diario Olé. “J’adore jouer au football et même si j’ai l’impression d’être en forme et d’apprécier cela, je vais continuer. Cela semble être long jusqu’à la prochaine Coupe du monde, mais cela dépend de l’évolution de ma carrière. .”

L’entraîneur argentin Lionel Scaloni a également encouragé Messi à disputer une autre Coupe du monde.

“Je pense que Messi peut se qualifier pour la prochaine Coupe du monde”, a déclaré Scaloni à la radio espagnole Calvia FM le mois dernier. “Cela dépendra beaucoup de ce qu’il veut et de ce qui se passe dans le temps, qu’il se sente bien. Les portes seront toujours ouvertes. Il est heureux sur le terrain, et pour nous [it] serait bon.”

Après avoir perdu la finale en 2014, Lionel Messi a finalement mis la main sur le trophée de la Coupe du monde après que l’Argentine a battu la France en finale 2022. Catherine Ivill/Getty Images

Messi détient déjà le record du plus grand nombre d’apparitions en Coupe du monde après avoir éclipsé l’Allemand Lothar Matthaus en disputant son 26e match lors de la spectaculaire victoire finale de 2022 contre la France. Il est également l’un des cinq joueurs à avoir participé à cinq Coupes du monde différentes.

Jouer en 2026 donnerait également au natif de Rosario une chance de devenir le meilleur buteur de tous les temps de la Coupe du monde. Après avoir marqué sept fois au Qatar pour aider l’Argentine à remporter son troisième triomphe en Coupe du monde, il compte désormais 13 buts dans la compétition, trois derrière l’Allemand Miroslav Klose, détenteur du record.

Messi a marqué deux fois lors de la finale de la Coupe du monde à Doha lors d’un match nul 3-3 passionnant avec la France que l’Argentine a ensuite remporté lors d’une séance de tirs au but pour donner au septuple vainqueur du Ballon d’Or le seul trophée majeur à lui avoir échappé auparavant. sa carrière.

“J’ai vu la coupe là-bas, si près, que j’ai été attiré par elle, la toucher, l’embrasser. C’était tellement excitant de dire” c’est fait “”, a déclaré Messi à propos de la levée du trophée.

“À ce jour, cela reste un moment tellement excitant. Même quand je le vois maintenant, je l’apprécie plus qu’à ce moment-là. Les choses se sont calmées depuis, donc c’est plus excitant pour moi. Je vois beaucoup de vidéos sur les réseaux sociaux. médias maintenant.”

Le coéquipier de Messi au PSG, Kylian Mbappe, a terminé du côté des perdants en finale, malgré un tour du chapeau, et l’ancienne star de Barcelone, qui a lui-même perdu une finale de Coupe du monde en 2014, a admis que le duo n’avait pas passé beaucoup de temps à discuter des événements de cette journée.

“Avec Mbappe, nous avons un peu parlé du match, des célébrations. Mais c’est tout”, a déclaré Messi.

“Il se trouve que j’étais de l’autre côté, perdant une finale, et je ne voulais pas de cette conversation. C’est pourquoi je ne veux pas aborder le sujet, mais pas de problèmes avec Kylian.”