Lionel Messi n’est plus le joueur le mieux noté de l’EAFC 24 : les 24 meilleurs joueurs masculins et féminins dévoilés

Lionel Messi a été le joueur le mieux noté de la FIFA pendant 12 des 14 dernières années, mais lorsque l’EAFC 24 rebaptisé sortira le 29 septembre, il devra se contenter d’être le quatrième meilleur joueur masculin du match.

Bien qu’il ait mené l’Argentine à la Coupe du Monde 2022 et qu’il ait fait un début effrayant dans sa vie à l’Inter Miami, la note globale de Messi est passée de 91 à 90 alors que le jeu entre dans une nouvelle ère, loin de la superstar du joueur de 36 ans et de son expérience de longue date. son rival Cristiano Ronaldo.

En annonçant que Lionel Messi n’est plus le joueur le mieux noté du jeu, EA a également révélé les 24 meilleurs joueurs du football masculin et féminin avant une liste plus complète des footballeurs des meilleures ligues européennes dans la semaine à venir.

Messi n’est plus le meilleur joueur du jeu (Crédit image : Getty Images)

En tête du classement chez les hommes se trouve le trio composé d’Erling Haaland, Kevin De Bruyne et Kylian Mbappe. Tous les trois ont connu des campagnes 2022/23 impressionnantes, même si l’ancien duo a été exceptionnel puisque Manchester City a remporté le triplé.

L’attaquante de Barcelone Alexia Putellas, quant à elle, est incontestablement la meilleure joueuse du football féminin sur EAFC 24, avec sa note de 91 la même que celle de Haaland, De Bruyne et Mbappe.

Le duo de Chelsea, Sam Kerr et Guro Reiten, est le seul joueur de la Super League féminine (WSL) à figurer dans le top 12 des footballeuses féminines, l’Australienne étant parmi les quatre meilleures joueuses après avoir obtenu une note de 90.

Mohamed Salah, Virgil Van Dijk et Harry Kane font également partie du top 12 chez les hommes.

Quelle est la chose la plus drôle que vous ayez jamais vue lors d’un match de football ?

Notes EAFC 24 : les 24 meilleurs joueurs révélés

Pour des hommes

EAFC 24 meilleurs joueurs masculins du jeu (Crédit image : EA)

Erling Haaland (Manchester City) – 91

Kevin De Bruyne (Manchester City) – 91

Kylian Mbappé (PSG) – 91

Lionel Messi (Inter Miami) – 90

Harry Kane (Bayern Munich) – 90

Thibaut Courtois (Real Madrid) – 90

Karim Benzema (Al-Ittihad) – 90

Robert Lewandowski (Barcelone) – 90

Vinicius Jr. (Real Madrid) – 89

Virjil Van Dijk (Liverpool) – 89

Mohamed Salah (Liverpool) – 89

Neymar Jr. (Al-Hilal) – 89

aux femmes

EAFC 24 meilleures joueuses du jeu (Crédit image : EA)

Alexia Putellas (Barcelone) – 91

Sam Kerr (Chelsea) – 90

Aitana Bonmati Conca (Barcelone) – 90

Caroline Graham Hansen (Barcelone) – 90

Kadidiatou Diani (Lyon) – 89

Ada Hegerberg (Lyon) – 89

Alex Morgan (Vague de San Diego) – 89

Mapi León (Barcelone) – 89

Guro Reiten (Chelsea) – 88

Alexandra Popp (Wolfsbourg) – 88

Marie-Antoinette Katoto (PSG) – 88

Debinha (courant de Kansas City) – 88

Plus d’histoires de Lionel Messi et de l’EAFC 24

Tout ce que nous savons sur l’EAFC 24 avant la date de sortie le 29 septembre.

L’Inter Miami trouve un moyen astucieux de vendre plus de maillots de Lionel Messi après que le maillot rose soit épuisé.

Lionel Messi est toujours le favori pour remporter le Ballon d’Or 2023devant Erling Haaland et Kylian Mbappe.