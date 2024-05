Lionel Messi ne voyagera pas pour le match de l’Inter Miami à Orlando City

La star de l’Inter Miami, Lionel Messi, ne se rendra pas à Orlando pour le match de rivalité du club contre Orlando City mercredi soir, selon des sources informées de la situation. L’Athlétisme.

Messi a été répertorié comme douteux avec une blessure au genou sur le rapport officiel des blessures. Il a été soumis à un défi difficile lors de la victoire de samedi soir, après quoi Messi a été soigné.

Messi a raté quatre matchs de MLS cette saison, tous en mars. Miami, également confronté à une congestion des matches en raison de la Coupe des Champions de la CONCACAF à l’époque, a enregistré une victoire, un nul et deux défaites au cours de ces quatre matchs.

« Ils ont pu jouer après le parti et ont été emmenés par les joueurs qui ont gagné en régénération, aujourd’hui ils seront évalués en pensant au parti contre Orlando ». Javi Morales, assistant de Tata, a pris le coup sur la tige qui a reçu Messi.pic.twitter.com/dws1mmkYXd – Messismo (@Messismo10) 14 mai 2024

Messi est sur un rythme historique pour débuter la saison 2024. Il compte 10 buts et 12 passes décisives en neuf apparitions (764 minutes). Il a établi des records en un seul match en MLS pour les passes décisives (5) et les contributions aux buts (6) lors de la victoire 6-2 du club contre les Red Bulls de New York le 4 mai.

Messi a été contraint de s’absenter quelques minutes pendant qu’il recevait un traitement pour ce défi samedi grâce à une nouvelle règle de la MLS, que les caméras ont surpris la légende en train de critiquer.

En avril, la MLS a mis en place une série de nouvelles règles de jeu. L’une des règles est la règle de traitement hors terrain et la règle de substitution chronométrée. Les nouvelles directives stipulent que les joueurs doivent « rester hors du terrain pendant au moins deux minutes pour une évaluation et un traitement plus approfondis ».

Alors que Messi était hors du terrain, Matias Rojas a marqué un coup franc à longue portée que Messi aurait sans aucun doute surmonté s’il avait été dans le match. Cela a finalement fonctionné.

L’Inter Miami occupe la tête du classement Supporters’ Shield au début de la saison MLS. Messi manquera les matchs le mois prochain lors de la Copa America avec l’Argentine.

