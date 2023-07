Le manager de DC United, Wayne Rooney, a déclaré que Lionel Messi « ne trouverait pas cela facile » dans la Major League Soccer alors qu’il rejoignait l’Inter Miami.

Dans un entretien avec le TimesLa légende de Manchester United, Rooney, a déclaré que de nombreux joueurs arrivent en MLS et ont du mal à s’adapter et que Messi n’est peut-être pas différent.

« Tout est prêt pour lui », a déclaré Rooney. « Il a tous ses potes ! [Sergio] Busquets et Jordi Alba ont signé pour l’Inter Miami et peut-être [Andrés] Iniesta les rejoindra. Luis Suarez aussi. Messi a un entraîneur [Inter Miami manager Tata Martino] il aime et fait confiance. C’est énorme, surtout avec ce qui se passe en Arabie saoudite, que la MLS attire Messi.

« Il ne trouvera pas cela facile ici. Cela semble fou, mais les joueurs qui arrivent trouvent que c’est une ligue difficile. Les déplacements, les différentes conditions dans différentes villes, et il y a beaucoup d’énergie et d’intensité sur le terrain. »

Après avoir quitté United après 14 ans, Rooney a joué 52 matchs pour DC United au cours d’une période de deux ans de 2018 à 2020, marquant 25 buts, avant de revenir en tant que manager en juillet dernier.

Messi sera dévoilé lors d’un événement au stade DRV PNK de l’Inter Miami à Fort Lauderdale, en Floride, plus tard dimanche.

L’attaquant argentin rejoint Miami après avoir quitté le Paris Saint-Germain, champion de France, après deux saisons au club. Il a signé un contrat jusqu’à la fin de la saison 2025 de la MLS.

Le club a déclaré que Messi serait d’abord disponible pour la sélection lors d’un match de Coupe de la Ligue le 21 juillet contre l’équipe mexicaine Cruz Azul.