Lionel Messi ne se retirera pas de l’Argentine après la victoire au titre de la Coupe du monde

Lionel Messi a déclaré qu’il ne se retirerait pas du football international après avoir marqué deux fois alors que l’Argentine a levé la Coupe du monde 2022 lors d’une victoire palpitante aux tirs au but contre la France dimanche.

Messi a marqué le premier but depuis le point de penalty au stade Lusail de Doha, au Qatar, avant de frapper à nouveau en prolongation lorsque le ballon lui est tombé dans la surface de réparation et qu’il a poussé à la maison. L’attaquant français Kylian Mbappe a complété son tour du chapeau avec un penalty quelques minutes plus tard, mais l’Argentine a gagné 4-2 en fusillade pour remporter son troisième titre de Coupe du monde.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Le joueur de 35 ans a battu le record du plus grand nombre d’apparitions en Coupe du monde dimanche alors qu’il disputait son 26e match dans la compétition, après avoir confirmé le mois dernier que ce tournoi serait son dernier.

Cependant, après avoir remporté le seul grand honneur qui lui ait échappé dans sa carrière chargée de trophées, Messi a déclaré à TyC il a l’intention de continuer à jouer pour l’Argentine encore un peu.

“J’ai gagné la Copa America et la Coupe du monde en peu de temps”, a déclaré Messi. “J’aime ce que je fais, être dans l’équipe nationale, et je veux continuer à vivre quelques matchs de plus en étant champion du monde.

“Je vais emmener la Coupe en Argentine pour en profiter avec vous”, a-t-il ajouté.

Messi a déclaré que c’était la réalisation d’un “rêve d’enfant” d’aider l’Argentine à remporter son premier titre mondial depuis que Diego Maradona les a menés à la victoire au Mexique en 1986.

“C’est le rêve d’enfance de tout le monde”, a déclaré Messi. “J’ai eu la chance d’avoir tout réussi dans cette carrière… et celui qui manquait est là.

“C’est de la folie… regarde comme elle [the World Cup] c’est qu’elle est magnifique. Je la voulais tellement. J’avais une vision que ce serait celle-là… elle se rapprochait.”

“Nous souffrons, mais nous l’avons déjà [the World Cup]. Je voulais clore ma carrière avec ça, je ne peux plus rien demander d’autre, Dieu merci, il m’a tout donné”, a-t-il ajouté.

– Ogden: Messi soulève enfin le trophée WC après un classique de tous les temps

– World Cup VAR : Stylo Di Maria, Otamendi rouge, Thuram dive

L’entraîneur-chef de l’Argentine, Lionel Scaloni, a déclaré lors de sa conférence de presse d’après-match que Messi serait toujours le bienvenu pour jouer pour l’Argentine.

“Tout d’abord, nous devons lui garder une place pour la Coupe du monde 2026”, a déclaré Scaloni. “S’il veut continuer à jouer, il sera avec nous. Je pense qu’il a plus que le droit de décider s’il veut continuer à jouer ou ce qu’il veut faire de sa carrière.

“C’est un immense plaisir pour nous de l’entraîner, lui et ses coéquipiers. Tout ce qu’il transmet à ses coéquipiers est quelque chose d’inégalé, quelque chose que j’ai jamais vu auparavant, un joueur, une personne qui donne tellement à ses coéquipiers.”