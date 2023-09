Lionel Messi ne participera pas à la finale de l’US Open Cup en raison d’une blessure

Doug McIntyre Journaliste de football

Lionel Messi ne jouera pas pour l’Inter Miami lors de la finale de la Coupe de l’US Open mercredi en raison d’une blessure musculaire persistante.

L’entraîneur de Miami, Tata Martino, a déclaré la veille du match à Fort. Lauderdale contre le Houston Dynamo que Messi, qui a mené l’Argentine au titre de la Coupe du monde en décembre dernier, serait une décision de match. Mais le joueur de 36 ans ne figurait pas parmi les remplaçants disponibles de l’Inter mercredi soir.

Messi, qui compte 11 buts en 12 matchs depuis qu’il a rejoint Miami en juillet grâce à un transfert gratuit du Paris Saint-Germain, a marqué pour l’Argentine contre l’Équateur lors d’un match de qualification pour la Coupe du monde le 8 septembre, mais a boité hors du terrain en seconde période et a ensuite raté le match. L’Albiceleste prochain match en Bolivie. Il a également raté le prochain match de Miami en MLS à Atlanta, mais a débuté la semaine dernière contre Toronto. Il a duré moins de la moitié avant de demander à être expulsé, puis a raté le match nul 1-1 de dimanche à Orlando City.

L’espoir était que Messi, qui a aidé Miami le mois dernier à remporter un tournoi de Coupe de la Ligue réunissant tous les autres clubs de la MLS ainsi que les 18 de la Liga MX mexicaine, se reposait pour la finale de mercredi. Mais le fait qu’il ne soit même pas sur le banc suggère que la blessure est relativement grave.

Il est désormais difficile d’imaginer Messi jouer lors du prochain match de Miami en MLS, samedi contre le New York City FC. Le club, qui a cinq points de retard sur le NYCFC pour la dernière place en séries éliminatoires de la Conférence Est de la MLS, n’a plus que quatre matchs de saison régulière après cela.

Le triomphe de la Coupe de la Ligue était le 44e trophée remporté par Messi dans sa carrière, le plaçant à égalité avec son ancien coéquipier de Barcelone, Dani Alves. Messi, dont les deux passes décisives lors de la victoire en demi-finale de l’Open Cup le mois dernier contre le FC Cincinnati ont contribué à placer Miami dans la finale de mercredi, serait seul si ses coéquipiers pouvaient battre Houston sans lui.

Doug McIntyre est un écrivain de football pour FOX Sports. Avant de rejoindre FOX Sports en 2021, il était rédacteur chez ESPN et Yahoo Sports et il a couvert États-Unis équipes nationales masculines et féminines à plusieurs Coupes du Monde de la FIFA. Suivez-le sur Twitter @ ParDougMcIntyre .