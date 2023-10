Lionel Messi ne jouera pas contre Chicago en raison d’une maladie des tissus cicatriciels

Lionel Messi n’était pas à Chicago avec l’Inter Miami mercredi soir pour un match contre le Fire, ratant son cinquième match lors des six derniers avec le club de MLS.

La star argentine de 36 ans avait été répertoriée comme douteuse dans le rapport de blessure de l’Inter Miami en raison d’une maladie des tissus cicatriciels qui le harcelait depuis peu de temps après la Coupe du monde. Il s’est entraîné indépendamment de l’équipe mardi.

Le Fire a vendu un record d’équipe de 61 000 billets pour le match à Soldier Field. Après que la présence de Messi soit devenue improbable, les futurs détenteurs d’abonnements de saison pourraient bénéficier d’un crédit de 250 $ pour la saison prochaine, les spectateurs d’un seul match étant éligibles à un crédit de 50 $ s’ils décidaient de ne pas y assister.

Messi compte 11 buts en 12 matches avec l’Inter Miami. C’est 8-0-4 quand il joue ; sept de ces matches étaient sur le point de remporter son premier trophée en remportant le championnat de la Coupe des Ligues et un autre était en demi-finale de la Coupe de l’US Open. L’Inter Miami est 1-2-2 lors de ses cinq matches sans Messi depuis qu’il a rejoint le club.

Reportage de l’Associated Press.

