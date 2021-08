Lionel Messi ne continuera pas à Barcelone : déclaration du club

Lionel Messi ne jouera plus sous les couleurs de Barcelone à partir de la saison prochaine après que le club a annoncé la même chose dans un communiqué officiel jeudi. « Bien que le FC Barcelone et Lionel Messi soient parvenus à un accord et à l’intention claire des deux parties de signer un nouveau contrat aujourd’hui, cela ne peut pas se produire en raison d’obstacles financiers et structurels (règlements de la Liga espagnole) », indique le communiqué du club. « En conséquence de cette situation, Messi ne restera pas au FC Barcelone. Les deux parties regrettent profondément que les souhaits du joueur et du club ne soient finalement pas exaucés », a-t-il ajouté.

Messi et Barcelone devaient annoncer l’accord jeudi, mais à la place, le club a publié la déclaration selon laquelle Messi quitte Barcelone.

« Le FC Barcelone exprime de tout cœur sa gratitude au joueur pour sa contribution à l’agrandissement du club et lui souhaite le meilleur pour l’avenir dans sa vie personnelle et professionnelle », conclut le communiqué.

Cela fait maintenant plus d’un mois que le contrat de Messi avec le Barça a expiré et l’attaquant, qui est actuellement en vacances à Ibiza, pourrait en théorie déménager ailleurs alors que le club et ses agents tentent de résoudre un nouveau contrat moins de deux semaines avant le début de la nouvelle saison.

Plus tôt, il a été rapporté par le quotidien sportif catalan L’Esportiu que Messi « signera un contrat de cinq saisons avec une clause libératoire de 600 millions d’euros (709 millions de dollars).

Marca a confirmé le rapport en disant : « Le joueur réduira son salaire de 50 pour cent. Maintenant, il ne reste plus qu’aux avocats à examiner l’accord et à lui donner son accord. Une fois que cela se produira, (sa) continuation sera officielle. »

Selon Marca, Messi, 34 ans, devait gagner environ 20 millions d’euros de base la saison prochaine avec le club catalan, qu’il a mené à dix titres de champion ainsi qu’à quatre Ligues des champions.

L’été dernier, Messi a cherché à quitter le Barca en tant qu’agent libre via une clause de son contrat avant d’accepter de voir la dernière année alors que le club menaçait d’aller en justice.

Plus tôt, le président de Barcelone, Juan Laporte, avait déclaré que les tentatives du club d’offrir un nouveau contrat à Messi étaient suspendues en raison des mesures de contrôle financier de la Liga. La Liga a introduit des mesures de contrôle financier en 2013 établissant un montant maximum d’argent que chaque club peut dépenser pour son équipe de joueurs et son personnel d’entraîneurs chaque saison, en fonction de leurs revenus.

Le Barça a les revenus les plus élevés du football mondial selon la Deloitte Money League de cette année, bien que les revenus aient chuté de 125 millions d’euros l’année dernière en raison de l’impact de la pandémie de Covid-19.

(Avec les contributions des agences)

