“Lionel Messi n’a jamais dit que c’était sa dernière Coupe du monde…” Guillem Balague explique pourquoi l’Argentine pourrait être favorite au Qatar

Lionel Messi et l’Argentine pourraient être les favoris de la Coupe du monde 2022.

C’est selon le journaliste Guillem Balagué (s’ouvre dans un nouvel onglet)qui a écrit la biographie Messi (s’ouvre dans un nouvel onglet). Balague connaît le petit génie mieux que la plupart donc QuatreQuatreDeux voulait lui demander s’il pensait que le tournoi au Qatar pourrait être la fin parfaite de la carrière internationale du joueur de 35 ans.

« Il n’a jamais dit que c’était le dernier ! Balague rit…

Guillem Balague: Lionel Messi et l’Argentine sont aussi bons que n’importe qui à la Coupe du monde 2022

Lionel Messi en action pour l’Argentine contre la Jamaïque (Crédit image : Getty)

“Ce sera logiquement le dernier”, affirme Balague, avec FFT assis à compter les doigts pour déterminer que Messi aura 39 ans au moment où le plus grand spectacle sur Terre se déroulera une fois de plus. Mais assez d’environ quatre ans – l’Argentine en a-t-elle assez pour gagner la Coupe du monde 2022 ?

“L’équipe a 35, 36 matchs sans défaite, l’équipe joue sur ses points forts, ils attaquent ensemble et défendent ensemble avec un sens clair du leadership et aucun problème d’ego”, a déclaré Balague. “Messi est très vif et ils ont juste besoin de chance, d’un bon match nul et tout peut arriver.

“Ils sont aussi bons que le Brésil et les équipes européennes sont un cran en dessous. Il faut tellement de choses pour gagner une Coupe du monde. Avec moins en équipe, ils ont réussi à se rendre à la finale de la Coupe du monde en 2014 – avec moins de forme.” Messi aussi.”

Lionel Messi a été exceptionnel au Brésil en 2014 mais n’a terminé qu’avec une médaille d’argent (Crédit image : Getty)

À l’époque, bien sûr, Messi avait reçu le Ballon d’or pour un tournoi phénoménal au cours duquel il avait entraîné presque à lui seul l’Argentine dans une confrontation avec l’Allemagne. Pour certains, l’absence de titre mondial est ce qui l’empêche de gagner des débats sur qui est le plus grand joueur sur Terre.

Pour Balague, il n’y a pas de concours, cependant.

“J’espère vraiment qu’il le gagnera… juste pour finir les débats”, dit-il. “Pour moi, c’est le meilleur joueur à avoir jamais joué au football.”

Peut-être que s’il ne le gagne pas, il sera de retour en 2026…