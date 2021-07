Moins d’un an depuis que Messi a mis l’élite du football européen en état d’alerte après avoir annoncé son désir de quitter Barcelone, l’icône argentine semble avoir effectué une volte-face très publique en acceptant les termes du nouveau contrat qui le liera au Camp Nou pour les cinq prochaines saisons – un accord qui verrait son salaire annuel chuter, selon un rapport d’ESPN.

Le précédent accord de Messi à Barcelone a expiré le 30 juin, ce qui signifie que le joueur le plus en vue du monde était libre de discuter des conditions avec une multitude d’autres clubs européens, Manchester City et le Paris Saint-Germain étant plus qu’intéressés à obtenir son prestations de service.

La réélection de Joan Laporta en tant que président de Barcelone plus tôt cette année aurait été cruciale dans la décision de Messi de rester avec le club, la campagne de Laporta étant largement fondée sur une plate-forme consistant à convaincre le meilleur buteur du club de prolonger son séjour de 20 ans.

Cependant, la situation était plus compliquée que de simplement obtenir un accord de Messi. Barcelone a une dette importante qui a été imputée à l’impact financier de la pandémie de Covid-19, bien que certains des contrats gargantuesques attribués à une longue liste de stars sous-performantes aient également joué un rôle dans les difficultés financières du club.

L’état des affaires financières de Barcelone était tel que le chef de la Liga Javier Tebas avait menacé d’interdire à Barcelone d’enregistrer de nouveaux contrats – y compris potentiellement ceux de Messi – à moins que des coupes importantes ne soient faites ailleurs dans leur budget pour se conformer aux directives de fair-play financier de la ligue espagnole.

On pense que la réduction des salaires – dont les détails n’ont pas encore été rapportés dans les médias – contribuera dans une certaine mesure à réduire la dette de Barcelone, mais d’autres réductions devraient avoir lieu avant que la Liga n’accepte l’enregistrement de Messi et d’autres nouveaux signatures telles que Sergio Aguero, Eric Garcia, Memphis Depay et Emerson Royal.

Plusieurs des meilleurs salariés de Barcelone, tels qu’Antoine Griezmann, Philippe Coutinho et Miralem Pjanic, seraient disponibles pour le transfert alors que Barcelone cherche à réduire sa masse salariale afin de se conformer aux exigences financières de la Liga.

Messi est actuellement en vacances avec sa famille après avoir aidé l’Argentine à remporter la Copa America le week-end dernier – sa première grande pièce d’argenterie dans le football international – et devrait faire son retour pour l’entraînement de pré-saison dans les semaines à venir.

L’icône a joué 778 matchs incroyables pour Barcelone tout au long de sa carrière, détenant le record d’apparition officielle du club et marquant 672 fois.