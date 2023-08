Lionel Messi mène l’Inter Miami au premier trophée avec une victoire en Coupe des ligues

Lionel Messi a marqué un crieur et remporté son premier trophée dans le football nord-américain alors que l’Inter Miami battait Nashville aux tirs au but (10-9) après que leur finale se soit terminée 1-1 en 90 minutes.

Le vainqueur argentin de la Coupe du monde avait donné l’avantage à Miami à la 24e minute avec une frappe étonnante dans le coin supérieur, mais Fafa Picault a égalisé pour Nashville en seconde période.

Après que Leonardo Campana ait raté une dernière seconde chance de gagner le match en temps réglementaire pour Miami, le match s’est soldé par une fusillade qui s’est terminée par un duel entre les deux gardiens et le tir d’Elliot Panicco a été arrêté par Drake Callender de Miami.

Messi et ses coéquipiers se sont précipités pour célébrer avec le gardien américain, qui avait effectué des arrêts clés en fin de match pour garder son équipe en vie.

«Le courage, juste la conviction et ce dont nous sommes capables. C’est quelque chose de spécial et je suis juste chanceux d’en faire partie », a-t-il déclaré.

Miami, dans sa troisième saison d’existence, était au plus bas de la Major League Soccer lorsque Messi les a rejoints il y a un mois, mais il a complètement transformé l’équipe en les menant sur une course invaincue vers le titre de la Coupe de la Ligue.

Le septuple vainqueur du Ballon d’Or a maintenant marqué 10 buts en sept matchs sous le maillot rose de son nouveau club et mercredi a la chance d’atteindre une autre finale lorsque son équipe affrontera Cincinnati en demi-finale de l’US Open. Tasse.

Ce n’était pas le Miami dominant et divertissant qui, au cours du mois dernier, a illuminé le tournoi, mettant en vedette les clubs MLS et mexicain Liga MX, mais la victoire a néanmoins été douce.

« C’était très excitant. Le match nul a été un résultat équitable et aux tirs au but, c’est la chance du champion, qui dans ce cas est venu en notre faveur », a déclaré le milieu de terrain espagnol Sergio Busquets.

Pas de géant

« Je suis très heureux de remporter notre premier titre en seulement un mois, le premier du club. L’équipe grandit à pas de géant et nous sommes très heureux », a-t-il déclaré.

« Nous avons infecté l’équipe avec notre esprit, notre travail, notre caractère et notre expérience. Nous formons une équipe solide… Et puis nous avons Leo, qui fait la différence parce qu’il est le meilleur au monde. »

Nashville est parti avec l’intention claire de limiter l’impact de Busquets et par extension de Messi et ils ont été efficaces pour forcer Miami à jouer un type de football de possession plus lent, plus profond dans leur propre moitié.

L’équipe de Gary Smith a envoyé un avertissement précoce qu’ils pourraient troubler Miami sur coups de pied arrêtés avec la tête de Walker Zimmerman d’un corner de Lukas MacNaughton forçant Callender à un arrêt bas.

Miami sondait, Messi plongeant plus profondément et cherchant des lacunes dans la défense à domicile.

Mais avec Walker Zimmerman rassemblant bien la ligne arrière, les chances étaient difficiles à trouver jusqu’à ce que Robert Taylor tourne et se retourne et tire un entraînement féroce que le gardien de Nashville Elliot Panicco a bien fait de garder à l’écart.

Trois minutes plus tard, Miami avait la tête – et la source de leur percée n’était pas une surprise.

La tentative de passe de Taylor à l’intérieur a été bloquée et le ballon est tombé sur Messi qui a dépassé Zimmerman, ouvrant suffisamment d’espace à sa gauche pour déclencher un entraînement imparable de plus de 25 mètres qui a volé dans le coin supérieur devant Panicco impuissant.

Miami avait l’air en contrôle total, jouant avec une confiance à la limite de l’arrogance, mais c’était une autre histoire après l’intervalle.

Sur un corner, Picault a remporté une tête au deuxième poteau qui a ricoché sur le pied de Benjamin Cremaschi et Callender.

Soudain, Nashville a eu la conviction et leur attaquant allemand Hany Mukhtar a pris vie, testant Miami avec ses courses rapides et Callender avec une explosion de la droite.

Mais dans les dernières secondes, Campana aurait dû gagner le match pour Miami, lorsqu’il a contourné Panicco, mais sous un angle serré, il n’a pu toucher le poteau qu’avec le but à sa merci.

Puis vinrent les pénalités et avec les 10 joueurs de champ ayant tiré, avec un raté de chaque côté, cela revenait aux gardiens et Callender garda son sang-froid avec son tir avant de nier Panicco et de lancer les célébrations.

