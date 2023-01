Lionel Messi meilleur de tous les temps bien que Diego Maradona ait également été formidable: l’entraîneur argentin Lionel Scaloni

Lionel Messi a dépassé Diego Maradona en tant que meilleur joueur de tous les temps, a déclaré l’entraîneur argentin Lionel Scaloni, vainqueur de la Coupe du monde.

“Si je dois en choisir un, je choisis Leo, j’ai quelque chose de spécial avec lui. Il est le meilleur de tous les temps, bien que Maradona ait également été formidable”, a déclaré Scaloni à la radio espagnole Cope mardi.

Les fans argentins ont longtemps préféré Maradona à Messi, mais les attitudes semblent changer après que l’attaquant du Paris St Germain a conduit l’équipe à remporter la Coupe du monde le mois dernier pour la première fois depuis que Maradona les a inspirés à la gagner en 1986.

Scaloni a également révélé qu’il avait donné la priorité à parler à Messi lorsqu’il a été nommé entraîneur de l’Argentine en 2018, alors que l’attaquant prenait une pause de ses fonctions internationales après la désastreuse Coupe du monde en Russie.

“La première chose que nous avons faite a été d’avoir un appel vidéo avec Messi. Il a dit qu’il était honoré et la première chose que nous lui avons dite a été “Reviens”. Nous vous attendrons’. C’est ce que nous avons fait et huit mois plus tard, il est venu et a trouvé un groupe incroyable”, a ajouté Scaloni.

“Entraîner Messi n’est pas difficile. Vous ne pouvez pas le corriger sur le plan technique, mais parfois vous pouvez lui demander d’appuyer ou d’attaquer d’une certaine manière. Quand il sent le sang, il est le numéro un.”

Scaloni a également défendu son gardien de but Emiliano Martinez après avoir été critiqué pour ses célébrations trop zélées après le triomphe de l’Argentine, comme faire un geste obscène lors de la collecte du prix Golden Glove et porter un bébé jouet avec le visage de Kylian Mbappe dessus pendant le défilé de bus à toit ouvert.

“Il y a des attitudes qui ne le satisferont pas, mais c’est un gars spectaculaire. Il est comme un enfant. C’est un gars incroyable, sa personnalité a tellement donné au groupe”, a ajouté Scaloni.

