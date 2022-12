Lionel Messi marque un but sublime lors du 1000e match en carrière pour envoyer l’Argentine en quarts de coupe du monde

Lionel Messi a réalisé l’une de ses plus grandes performances sous les couleurs argentines en jouant le rôle principal dans une victoire 2-1 contre l’Australie pour aider son équipe à accéder aux quarts de finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 samedi. Apparaissant dans sa cinquième coupe du monde, Messi, largement reconnu comme l’un des meilleurs footballeurs à avoir joué le jeu, espère remporter le titre à l’âge de 35 ans.

Messi, le capitaine argentin, a marqué sa 1000e apparition en carrière avec un 789e but pour donner l’avantage à son équipe 1-0 lors de la première mi-temps de l’affrontement à élimination directe au stade Ahmad bin Ali de Doha.

Le score suggère que c’était un concours serré et bien sûr. Cependant, il fallait une sorte de masterclass de Messi pour faire avancer l’Argentine et le magicien s’est intensifié.

Alors que la touche finale de Messi qui a mis le ballon dans le filet semblait assez simple, ce qu’il a fait dans la préparation du but était tout simplement sensationnel.

Après le match, Messi a déclaré que l’Argentine s’était rapprochée de son objectif maintenant. « Un objectif de plus a été atteint. Nous sommes un peu plus près de notre objectif”, a déclaré Messi.

Il a ajouté: “C’était un match difficile, nous savions que ça allait être comme ça. Nous n’avions pas beaucoup de temps pour nous reposer et nous étions inquiets à ce sujet. Nous savions que ce serait un match difficile. Ils sont physiquement très forts. On a pu prendre l’avantage et puis ça s’est compliqué. On a un peu souffert sur la fin mais c’est la Coupe du monde. Tous les matchs sont difficiles.”

Il a également reconnu les fans argentins.

“C’était beau d’être avec eux. Je pense que toute l’Argentine aimerait être ici, mais cela ne peut évidemment pas arriver. Nous sommes toujours ravis de jouer devant ces fans et c’est formidable d’avoir leur soutien à chaque match, de ressentir leur joie et leur passion”, a déclaré Messi.

L’Argentine affrontera maintenant les Pays-Bas en quart de finale.

