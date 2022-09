Lionel Messi marque deux fois alors que l’Argentine bat le Honduras

Le doublé habile de Lionel Messi a permis de sceller une victoire complète 3-0 pour l’Argentine contre le Honduras à Miami vendredi pour prolonger leur impressionnante série d’invincibilité avant la Coupe du monde du Qatar.

Le capitaine argentin a marqué un but à chaque mi-temps, son ouverture doublant l’avance donnée à l’équipe de Lionel Scaloni par Lautaro Martinez dès le début.

L’Argentine n’a pas perdu en 34 matchs avant le match de mardi contre la Jamaïque à New York.

Avec leur dernière défaite lors de la demi-finale de la Copa America 2019, les milliers de supporters argentins qui ont rempli le Hard Rock Stadium dans une foule de 64 420 personnes étaient dans l’expectative et sont repartis ravis alors qu’une équipe hondurienne combative était fermement mise à l’épée.

“Le match était ce à quoi nous nous attendions”, a déclaré l’entraîneur argentin Scaloni. « Je suis satisfait de cela.

“En ce qui concerne les joueurs qui n’ont pas joué, en tant qu’entraîneur, je dois gérer les minutes et reposer certains joueurs. La chose la plus importante est que celui qui joue prouve qu’il peut appartenir et qu’il peut jouer.

Le Honduras n’a pas réussi à se qualifier pour le Qatar et était sous pression dès le départ, Alejandro Gomez flambant un effort précoce avant que Rodrigo De Paul ne visse un tir juste à côté.

Les Sud-Américains dominaient la possession avec Messi commençant à tisser de la magie malgré le fait qu’il était étroitement marqué par la défense hondurienne.

Et c’est l’attaquant du Paris St.Germain qui a lancé le mouvement qui a créé l’ouverture du score pour Martinez à la 16e minute, une excellente passe libérant Gomez sur le côté gauche et son centre a été tapé à la maison avec facilité.

Le Honduras n’a pas été découragé, cependant, et même s’il n’a pas vu le ballon, les défis volaient, à la grande colère d’une équipe argentine de plus en plus irritée qui se plaignait constamment aux officiels.

Cependant, une traction sur le maillot de Giovani Lo Celso sur le coup de la mi-temps a été considérée comme un penalty par l’arbitre Rubiel Vazquez et Messi a froidement roulé le penalty pour doubler l’avance des hommes de Scaloni.

L’ancienne star de Barcelone, qui a joué pendant les 90 minutes complètes, est restée au cœur de l’action et a presque saisi son deuxième sur 56 minutes, mais n’a pas réussi à terminer un excellent mouvement fluide lorsque son tir est passé au-dessus de la barre.

Messi fait tomber la maison

Julian Alvarez, l’attaquant de Manchester City, a été introduit en seconde période et a été refusé par le gardien hondurien Luis Fernandez alors que l’Argentine cherchait de nouveaux buts pour renforcer sa domination totale.

Il a été laissé à Messi de faire tomber la maison avec une finition brillante sur Fernandez à la 69e minute pour ne laisser aucun doute sur le résultat.

L’Argentine affrontera l’Arabie saoudite, le Mexique et la Pologne dans le groupe C de la Coupe du monde et, sur cette preuve, bien que contre une opposition limitée, arrivera au Qatar en tant que l’un des favoris pour soulever le trophée.

Même avec la Coupe du monde imminente, Scaloni a déclaré qu’il était essentiel que ses joueurs s’amusent.

“L’équipe nationale argentine chaque fois que nous jouons, c’est une énorme responsabilité, mais nous devons en profiter, les fans doivent en profiter”, a-t-il déclaré.

“En fin de compte, c’est un jeu. L’important est de jouer comme on veut et que les gens s’amusent. C’est plus important que le résultat. »

L’entraîneur du Honduras, Diego Vasquez, a déclaré que son équipe « retiendrait les points positifs » du match.

“De toute évidence, nous savions à quel rival nous allions faire face”, a-t-il déclaré. “S’ils ont marqué trois buts lors d’une finale contre l’Italie, ce n’est pas si grave ou mauvais qu’ils en aient marqué trois contre le Honduras. Ils ont marqué six buts contre l’Estonie, donc ils ont marqué moins contre nous que ce à quoi on pourrait s’attendre.

“Nous devons accepter la différence entre une équipe de Coupe du monde comme l’Argentine avec autant de joueurs prestigieux et notre équipe. Nous devons respecter la réalité, mais nous ne sommes ni satisfaits ni heureux. Nous prendrons les points positifs et continuerons à grandir.

