Lionel Messi marque avec un tir au sol près de la ligne médiane | MONTRE

Lionel Messi a prolongé sa séquence de buts remarquables alors que l’Inter Miami s’est qualifié pour la finale de la Coupe des Ligues avec une victoire catégorique 4-1 contre l’Union de Philadelphie mardi.

La superstar argentine Messi a porté son total à neuf buts en six apparitions pour Miami lors d’une demi-finale divertissante au Subaru Park de Philadelphie.

Recevant le ballon juste après la ligne médiane, Messi a dribblé directement vers le but de Philadelphie et a facilement dépassé quelques défenseurs respirant dans son cou. Messi a ensuite arraché un tir de 30 mètres devant trois défenseurs de Philadelphie et le gardien de but Andre Blake à la 20e minute, ce qui a ravi les fans qui ont payé un prix record pour les billets.

Messi a couru les bras tendus, puis a donné un coup de poing en l’air alors qu’il sautait pour célébrer.

Jordi Alba et Josef Martinez ont également marqué en première mi-temps pour Miami, et David Ruiz a marqué en seconde. Miami jouera samedi le match de championnat de la Coupe des ligues contre Nashville ou le club mexicain de Monterrey.

Alejandro Bedoya a marqué en seconde période pour Philadelphie.

La demi-finale de mardi à Philadelphie était en théorie censée être la mission la plus difficile à laquelle Messi ait été confronté depuis qu’il a fait ses débuts à Miami le 21 juillet après avoir rejoint le Paris Saint-Germain.

Philadelphie est l’une des équipes les plus fortes de la MLS et est troisième au classement de la Conférence de l’Est tandis que Miami est en bas du tableau.

L’Union a également été pratiquement invincible à domicile, ne perdant qu’une seule fois lors de ses 38 matchs précédents au Subaru Park. Tout cela n’avait pas d’importance quand Messi et co. a décidé de se présenter.

Le résultat signifie que Messi mènera désormais Miami à la 42e finale de sa carrière lorsque le tournoi de style Coupe du monde pour les clubs du Mexique et de la Major League Soccer atteindra son apogée samedi. Cette victoire garantit également à Miami une place pour la Coupe des champions de la CONCACAF l’année prochaine, le meilleur tournoi régional de clubs.

(Avec les contributions des agences)