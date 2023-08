Lionel Messi marque à nouveau pour l’Inter Miami et célèbre avec « Spider-Man Pose » | MONTRE

Lionel Messi a marqué huit buts en cinq matchs pour l’Inter Miami alors qu’ils se qualifiaient pour les demi-finales de la Coupe des Ligues avec une victoire 4-0 sur le Charlotte FC vendredi.

L’Argentin a inscrit le quatrième but de Miami à la 86e minute de ce qui était une victoire relativement routinière pour l’équipe de Gerardo Martino.

Le septuple vainqueur du Ballon d’Or a connu l’un de ses matchs les plus calmes sous le maillot rose de Miami, mais a quand même réussi à trouver la cible pour ses légions de fans.

Miami a pris les devants à la 12e minute grâce à un penalty de Josef Martinez et a doublé son avantage à la 32e minute grâce à Robert Taylor, en forme, qui a ramené à la maison un centre bas de DeAndre Yedlin.

MONTRE:

En fait, Messi a marqué lors de ses cinq apparitions avec Miami.

VOIR AUSSI | Les célébrations du «super-héros» de Lionel Messi après avoir marqué à chaque match pour l’Inter Miami

Le septuple vainqueur du Ballon d’Or qui a mené l’Argentine à la couronne de la Coupe du monde l’année dernière n’a pas encore perdu de match contre Miami, remportant les vainqueurs des cinq affrontements jusqu’à présent dans la Coupe des ligues, un événement de 47 équipes composé de clubs. de la MLS et de la meilleure ligue mexicaine qui est maintenant réduite aux quatre derniers.

Charlotte, qui s’était largement contentée de frustrer Messi et le milieu de terrain espagnol Sergio Busquets dans les 45 premières minutes, a montré plus d’aventure après la pause et le remplaçant Patrick Agyemang aurait dû retirer un but mais sa tête à bout portant a rebondi sur la barre.

Immédiatement après cette sortie, Miami s’est assuré de la victoire avec Diego Gomez jouant un centre bas vers Messi au milieu uniquement pour la tentative d’interception du défenseur de Charlotte Adilson Malanda qui s’est terminée dans son propre but.

La glissade malheureuse de Malanda avait privé le public local de la célébration du but attendu de Messi, mais cela devait arriver à trois minutes de la fin des temps.

L’équipe de Caroline du Nord étant fatiguée, Leonardo Campana a eu le temps de lever les yeux et de glisser le ballon à Messi pour une simple conversion.

Miami affrontera les vainqueurs du quart de finale entre l’Union de Philadelphie et le club mexicain Querétaro, qui se jouait également vendredi.

(Avec les contributions des agences)