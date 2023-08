Lionel Messi marque à nouveau, l’Inter Miami passe en finale de la Coupe des Ligues

Lionel Messi continue de marquer des buts et l’Inter Miami continue de gagner des matchs.

Messi a arraché un tir de 30 mètres devant trois défenseurs de Philadelphie à la 20e minute, ce qui a ravi les fans qui ont payé un prix record pour des billets de football dans la région de Philly, et l’Inter Miami a battu l’Union 4-1 en demi-finale de la Coupe des ligues mardi soir.

Lionel Messi marque son neuvième but en six matches, alors que l’Inter Miami bat Philadelphie en demi-finale de la Coupe de la Ligue

La Major League Soccer est désormais la ligue de Messi.

Le septuple vainqueur du Ballon d’Or a marqué son neuvième but en six matches avec sa nouvelle équipe devant une foule qui a poussé 20 000 fans, avec des prix des billets dépassant les 1 000 $ sur le marché secondaire.

Il y avait peu de plaintes.

Certainement pas de trois détenteurs d’abonnements de l’Union qui ont abandonné la tenue de l’équipe locale pendant une nuit et l’ont échangé contre l’équipement de Messi. Ou les fans qui ont fait la queue pour les maillots Messi – l’authenticité n’est pas garantie – et ceux qui ont faim dans un food truck pour les frites Messi.

Et certainement pas de l’Union, qui, bien sûr, voulait gagner, mais qui a rempli les coffres et a reçu plus d’attention mondiale en une nuit que dans n’importe quel match auquel ils ont joué dans leur histoire.

Les fans ont éclaté lorsque Messi a été présenté et se sont de nouveau déchaînés lorsqu’il a marqué devant le gardien de plongeon Andre Blake. Messi a couru les bras tendus, puis a donné un coup de poing en l’air alors qu’il sautait pour célébrer.

Le reste était presque accessoire.

Jordi Alba et Josef Martinez ont également marqué en première mi-temps pour Miami, et David Ruiz a marqué en seconde. Miami jouera samedi le match de championnat de la Coupe des ligues contre Nashville ou le club mexicain de Monterrey.

Alejandro Bedoya a marqué en seconde période pour Philadelphie.

Le principal propriétaire de l’Union, Jay Sugarman, a déclaré à l’Associated Press qu’il n’y avait aucune réelle considération pour déplacer le jeu de Subaru Park à Lincoln Financial Field, domicile des Eagles. Alors que le stade de football aurait accueilli plus de 40 000 fans supplémentaires, Sugarman a déclaré que l’entraîneur Jim Curtin lui avait dit que le match resterait en place.

« Nous avons une excellente relation avec les Eagles, beaucoup d’entre eux seront ici ce soir, mais c’est un tournoi significatif avec beaucoup de choses en jeu », a déclaré Sugarman. « Nous voulons gagner des trophées et quand Jim dit que c’est ici que nous allons gagner, c’est là que nous jouons. »

Bernard Hopkins, originaire de Philadelphie et boxeur du Temple de la renommée, a frappé le tambour de 6 pieds qui a accueilli l’équipe sur le terrain, et le centre des Sixers et MVP de la NBA Joel Embiid, qui a joué au football dans son enfance au Cameroun, a montré de l’intérêt pour le match.

« Assurez-vous de montrer de l’amour à la (chèvre) de notre ville ce soir, mais commençons par ce doublage #DOOP #Philly », a-t-il écrit sur les réseaux sociaux.

L’Inter Miami a déjà joué à Chester avant la signature de Messi, laissant les responsables de l’Union étudier le terrain de la Coupe des ligues comme un support de tournoi NCAA une fois qu’il a été annoncé.

« Vous essayez de ne pas le faire, mais bien sûr, nous étions comme si nous faisions ceci, et ils le font », a déclaré Sugarman en riant. « Nous espérons jouer devant un public mondial ce soir. C’est une chance pour l’Union de Philadelphie de faire le meilleur spectacle possible contre l’une des meilleures équipes et des meilleurs joueurs. »

Dirigé par le groupe de supporters enragés appelé « Sons of Ben », le jeu Messi s’est vendu en moins de 10 minutes et le prix a explosé cette semaine sur le marché secondaire. Les sièges River End qui coûtent normalement 43 $ ont atteint plus d’un grand, et le prix moyen de 556 $ était le plus élevé de l’histoire de l’Union. Environ une heure avant le match, les billets du niveau inférieur coûtaient encore 450 $ et plus.

En dehors du stade, c’était Messi Mania pour la superstar, qui a mené l’Argentine au titre de la Coupe du monde l’année dernière et est essentiellement devenue une Dream Team de 1992.

Angel Pagan et sa famille, de Vineland, New Jersey, portaient tous des chemises Messi – même s’ils sont détenteurs d’un abonnement Union. Ils aiment tellement Messi que leur plus jeune fils s’appelle Lionel en son honneur. Elle a amélioré ses billets pour le match pour s’asseoir plus près du terrain et a dit seulement qu’ils étaient « très, très chers ».

« Nous ne nous soucions pas de ce que cela coûte », a-t-elle déclaré. « C’est Messi. »

Sous Curtin, à sa 10e saison, l’Union est devenue l’une des meilleures équipes de la Conférence Est et a remporté son premier trophée Supporters ‘Shield – décerné à l’équipe MLS avec le meilleur record de saison régulière – en 2020. Il y a une saison, l’Union est tombée face à LAFC en Coupe MLS. La superstar des Brooklyn Nets, Kevin Durant, pensait suffisamment au potentiel de l’Union pour acheter une participation dans l’équipe.

Le chemin de l’Union – et de toutes les autres équipes – vers un championnat MLS semble soudainement compliqué par l’arrivée de Messi.

« C’est une ligue fantastique avec une base de fans croissante, mais vous avez toujours besoin de ce match pour vraiment l’éclairer », a déclaré Sugarman. « Messi est le match. »

Reportage de l’Associated Press.