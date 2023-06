« Lionel Messi m’a dit que la semaine prochaine, il prendrait une décision sur son avenir »: Xavi de Barcelone

Le manager de Barcelone, Xavi Hernandes, a informé que Lionel Messi prendrait la décision sur son avenir la semaine prochaine. L’attaquant argentin est sur le point de quitter le Paris Saint-Germain car son entraîneur Christophe Galtier a également confirmé que le septuple vainqueur du Ballon d’Or jouera son dernier match pour les géants français la semaine prochaine. Messi a décidé de ne pas prolonger son contrat avec le PSG car il a des offres de l’Arabie saoudite, tandis que Barcelone a également ouvertement partagé son désir de faire revenir sa star légendaire. Cependant, les géants catalans attendent que la Liga approuve un plan de viabilité financière.

Xavi a déclaré que les portes étaient ouvertes pour que Messi rejoigne Barcelone, mais a suggéré qu’il souhaitait d’abord terminer sa saison au PSG et en parlerait à la fin de son contrat.

« Je l’ai déjà dit à plusieurs reprises, il a les portes ouvertes ici, je suis l’entraîneur et je sais qu’il nous aidera s’il décide de venir, mais au final je pense qu’il faut le laisser un peu seul. Il termine la saison là-bas, il a beaucoup de respect pour le Paris Saint-Germain, il veut finir de la meilleure façon, son contrat se termine et puis il a gagné tous les droits du monde de dire où aller, où finir sa carrière », a-t-il déclaré à Mundo Deportivo.

Messi, qui est sans doute le plus grand joueur à avoir jamais joué le match, a terminé son voyage à Barcelone sur une mauvaise note après que le club n’ait pas réussi à lui présenter un contrat en raison de FFP.

« Je pense qu’il a le football pour continuer à haut niveau et que s’il vient au Barça, ce que la plupart ou la totalité des Catalans veulent, surtout l’entraîneur, les portes sont ouvertes, je suis convaincu qu’il va bien faire, « , a déclaré Xavi.

Le manager de Barcelone a en outre déclaré que Messi l’avait informé qu’il prendrait une décision sur son avenir la semaine prochaine.

« Il m’a dit que la semaine prochaine, il prendrait une décision et que nous devions le laisser tranquille. Au final, si on parle de Leo tous les jours, tous les jours, je pense qu’il ne colle pas non plus. Au final, il décidera la semaine prochaine et maintenant il y a 200 hypothèses. Au final, il décidera de son avenir et ici les portes sont ouvertes, il n’y a plus de débat. »