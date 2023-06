Lionel Messi, l’un des plus grands, n’a pas obtenu le respect qu’il méritait en France : Kylian Mbappe

L’attaquant vedette du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe, s’est ouvert sur la sortie de Lionel Messi du club après son séjour de deux ans. Mbappe a fait l’éloge de l’Argentin et l’a qualifié de l’un des plus grands joueurs de l’histoire du football.

Messi est souvent considéré comme le plus grand joueur à avoir jamais joué au jeu, mais son passage au PSG n’était pas idéal. Il a été signé par les géants français pour remporter le titre de l’UEFA Champions League, mais cela ne s’est pas bien passé car ils ont été éliminés des huitièmes de finale pour des saisons consécutives.

Le septuple Ballon d’Or a été hué par certains supporters du PSG lors de ses derniers jours au club. Les Ultras du PSG ont également été vexés par Messi après avoir guidé l’Argentine vers un triomphe en Coupe du Monde de la FIFA avec une victoire sur la France en finale.

Messi et Mbappe ont formé un duo solide pour le PSG car ils se sont bien liés pendant deux ans alors que l’Argentin devenu meneur de jeu a fait place au Français qui a agi comme une force de frappe pour le club.

Le joueur de 24 ans a déclaré que Messi – l’un des plus grands joueurs n’a pas obtenu le respect qu’il méritait en France.

« C’est l’un des plus grands joueurs de l’histoire du football. Ce n’est jamais une bonne nouvelle quand quelqu’un comme Messi part ».

« Je ne comprends pas très bien pourquoi tant de gens étaient si soulagés qu’il soit parti. Il n’a pas eu le respect qu’il méritait en France », a déclaré Gazzetta.

Après avoir quitté le PSG, Messi était lié à un déménagement en Arabie saoudite et à Barcelone, mais il a choqué le monde du football en annonçant qu’il rejoindrait l’Inter Miami à la MLS. Messi a déclaré qu’il voulait s’éloigner des projecteurs et qu’il n’envisageait que Barcelone en Europe malgré les intérêts des autres clubs. Cependant, il a choisi Miami car il ne voulait pas attendre plus longtemps à Barcelone après ce qu’il a subi il y a quelques années lorsque les Géants catalans ne lui ont pas proposé de prolongation de contrat au dernier moment.

Outre Messi, Sergio Ramos a également été autorisé à partir et l’avenir de Neymar, qui est sous contrat jusqu’en 2025, est incertain, le club étant censé vouloir se séparer du Brésilien.