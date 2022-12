Lionel Messi: l’entraîneur-chef de l’Argentine Lionel Scaloni honoré d’entraîner le talisman de la Coupe du monde | Nouvelles du football

Lionel Scaloni était en larmes après que Lionel Messi ait inspiré son équipe argentine à la finale de la Coupe du monde avec une victoire 3-0 contre la Croatie et a déclaré que c’était un “honneur de l’entraîner”.

Messi a marqué et placé Julian Alvarez au stade emblématique de Lusail mardi soir pour organiser une finale monumentale contre la France ou le Maroc dimanche au même endroit.

Le joueur de 35 ans, dont les cinq buts au Qatar ne peuvent être égalés que par son coéquipier du Paris Saint-Germain Kylian Mbappe, s’est donné une dernière chance de remporter le seul trophée qui lui échappe.

Scaloni, coéquipier de Messi avec l’Argentine lors de la Coupe du monde 2006 en Allemagne, a déclaré que les performances du septuple vainqueur du Ballon d’Or faisaient avancer toute la nation.

Image:

L’entraîneur-chef de l’Argentine Lionel Scaloni embrasse Lionel Messi





“Je suis honoré de l’entraîner et de le voir jouer”, a déclaré l’entraîneur-chef de l’Argentine Lionel Scaloni, qui était en larmes lors des célébrations d’après-match.

“Chaque fois que vous le voyez jouer, c’est une énorme source de motivation pour ses coéquipiers, ses fans et le monde entier.”

Neville : Messi en mission

Image:

Messi célèbre après que son coéquipier Julian Alvarez a marqué le troisième but de l’Argentine





Le spécialiste de Sky Sports, Gary Neville, a déclaré que Messi était à la hauteur de la Coupe du monde au Qatar.

L’absence de trophée de la Coupe du monde de Messi a été la seule véritable critique de l’ancien attaquant de Barcelone en ce qui concerne le débat sur le plus grand footballeur du monde, Diego Maradona et Pelé ayant tous deux soulevé le trophée.

Neville dit que la configuration de l’Argentine permet à Messi d’avoir la plate-forme parfaite pour produire à l’autre bout du terrain.

“Cela ressemble à une mission pour lui la Coupe du monde, pour lui et le reste de son équipe”, a déclaré Neville. ITV.

“Ils sont tellement collectifs autour de lui en ce qui concerne la façon dont ils jouent. Ils disent presque:” Nous allons garder une feuille blanche, nous allons être horribles à jouer contre nous, nous allons tout faire correctement et puis il va nous gagner le jeu. ” Et c’est ce qui se passe.

Il a ajouté: “L’Argentine a 10 combattants et un génie à l’avant. Ils ont également les meilleurs fans du tournoi. Ils ont grandi dans le tournoi.

“C’est une mission. Une qu’il [Messi] livre tout seul en ce moment.”

Messi: la défaite saoudienne nous a rendus plus forts

Lionel Messi dit qu’il se sent fort après avoir inspiré l’Argentine à une victoire 3-0 contre la Croatie pour atteindre la finale de la Coupe du monde.



Messi a déclaré que la défaite choc de l’Argentine en match d’ouverture contre l’Arabie saoudite les avait rendus plus forts et a salué la réponse de ses coéquipiers.

L’attaquant a également semblé calmer les craintes concernant sa forme physique après avoir semblé sentir ses ischio-jambiers à un moment donné lors de la victoire de mardi contre la Croatie.

S’exprimant après le match, Messi a déclaré: “J’apprécie beaucoup cela. Je me sens vraiment bien, je me sens assez fort pour affronter chaque match. Le match précédent a été un gros sacrifice.

“Aujourd’hui, nous étions fatigués, mais nous avons fait preuve de force pour remporter la victoire. Nous avons très bien joué, nous avons préféré jouer de cette façon car nous savions qu’ils n’auraient pas le ballon. Nous savions que nous devions courir. Nous nous sommes préparés de manière très bonne façon.

Image:

L’Argentine a perdu 2-1 contre l’Arabie saoudite il y a 21 jours





“Je me sens très heureux dans cette Coupe du Monde. Je suis capable d’aider l’équipe.”

Il a ajouté : “Je dirais que le premier match [the defeat against Saudi Arabia] a été un coup dur car nous étions invaincus depuis six matches. Commencer ainsi dans une Coupe du monde, on ne pensait pas perdre face à l’Arabie saoudite.

“C’était une épreuve décisive pour toute l’équipe mais nous avons prouvé à quel point nous étions forts. Nous avons gagné les autres matches et c’était très difficile ce que nous avons fait. Chaque match était une finale et nous savions que si nous ne gagnions pas, les choses seraient compliquées. pour nous.

“Nous avons remporté cinq finales et j’espère que ce sera le cas pour la finale de dimanche. Nous avons perdu lors du premier match à cause de petits détails mais cela nous a aidés à être plus forts.”

Messi peut-il mettre fin au débat GOAT?

Zinny Boswell de Sky Sports :

Pendant si longtemps, le grand point d’interrogation sur le statut de Lionel Messi en tant que la GOAT a été son échec à remporter la Coupe du monde.

Indépendamment de ses réalisations inégalées – sept titres Ballon d’Or, quatre Ligues des champions et même la victoire de la Copa America il y a deux étés – on peut toujours dire qu’il n’a jamais réussi à faire ce que Diego Maradona a pu faire en 1986.

La défaite en prolongation contre l’Allemagne lors de la finale de la Coupe du monde 2014 au Brésil semblait être son dernier coup. Celui qui s’est enfui, peut-être.

Mais, à l’âge mûr de 35 ans, Messi a saisi l’occasion pour une dernière danse. Il veut régler le débat une fois pour toutes.

Cela n’a pas non plus été sans défi. Rappelez-vous, tout a commencé par une défaite contre l’Arabie saoudite lors du match d’ouverture de l’Argentine il y a 21 jours. Les fans rivaux criaient : “Où est Messi ?!” après ça.

Il est en finale maintenant.

Messi a marqué lors des trois matches à élimination directe de l’Argentine lors de cette Coupe du monde, les menant devant l’Australie, les Pays-Bas et la Croatie. Aucun joueur n’a marqué plus de ses cinq buts au Qatar.

L’attaquant du Paris Saint-Germain a chronométré cette riche veine de forme à la perfection. Sa frappe depuis le point de penalty était emphatique et son dribble pour le troisième but envoûtant. C’est son moment.

Messi peut se promener sur le terrain, mais il est imparable. Une victoire dimanche et il devient éternel, indubitablement.