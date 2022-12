Lionel Messi le plus grand de tous les temps, déclare Emiliano Martinez avant la finale de la Coupe du monde | Nouvelles du football

Emiliano Martinez est prêt à se battre pour la gloire aux côtés de “le plus grand joueur de tous les temps” Lionel Messi alors que l’Argentine affronte la France en finale de la Coupe du monde.

L’Argentine tente d’imiter les héros de 1978 et 1986 lors de la finale de dimanche au stade Lusail, où les champions en titre se dressent entre l’équipe de Lionel Scaloni et l’immortalité du football.

La France cherche à devenir la troisième équipe de l’histoire à remporter des Coupes du monde successives et à se qualifier pour la finale en tant que légers favoris, mais avec le triomphe de la Copa America l’année dernière et la qualité inspirante de Messi à laquelle faire appel, le gardien argentin Martinez n’est pas impressionné par de telles étiquettes.

“De toute évidence, lorsque nous avons gagné au Brésil, le favori était considéré comme le Brésil et c’est la même chose en ce moment”, a déclaré Martinez. “Les gens peuvent dire que les favoris sont la France, mais nous avons le grand avantage d’avoir le plus grand joueur de tous les temps.

“Nous aimons toujours entendre que l’adversaire est le favori parce que nous ne nous sentons ni supérieurs ni inférieurs à personne. Mais, comme je le dis toujours, nous avons le plus grand joueur de tous les temps. Et avec une bonne défense, nous avons beaucoup chances d’atteindre notre but.”

Messi dispute sa cinquième et dernière Coupe du monde et cherche à couronner une brillante carrière avec une victoire au Qatar.

“Je le vois très heureux”, a déclaré Martinez à propos du skipper argentin. “Il se sent très bien sur le terrain. J’ai vu un grand Messi en Copa America. C’était un joueur exceptionnel, l’un des meilleurs sans aucun doute de la Copa America – et dans cette Coupe du monde, il a fait un pas en avant par rapport à la Copa America.

“Il joue très bien, et cela donne tellement d’énergie à toute l’équipe parce que nous avons le meilleur joueur. Il est excité, il est plein de joie et cela nous aide beaucoup.”

Messi couronnera-t-il sa carrière de gloire ?

Messi deviendra dimanche le recordman d’apparitions dans l’histoire de la Coupe du monde lorsqu’il disputera son 26e et dernier match sur cette scène.

Après avoir fait son entrée sur la scène à l’adolescence en 2006 et atteint la finale en 2014, le joueur de 35 ans a confirmé cette semaine que sa cinquième finale serait sa dernière.

Vient maintenant la chance de couronner sa brillante carrière en commandant l’Argentine à son premier triomphe en Coupe du monde depuis que feu Diego Maradona a inspiré l’équipe à la victoire en 1986.

Messi a semblé particulièrement motivé tout au long du tournoi au Qatar, menant son équipe avec aplomb et marquant cinq buts au passage.

Merson: Messi est fascinant

Paul Merson de Sky Sports :

“Messi est un magicien. Tout le monde dans le monde sait qu’il va sur son pied gauche. Il ne fait rien d’extraordinaire pour se mettre sur son pied gauche, et il le fait. C’est fascinant.

“C’est comme ça qu’il le fait. Vous voyez les joueurs faire 15 sauts et Cruyff se retourne, mais il récupère juste le ballon, court vers les défenseurs et laisse tomber son épaule.

“Il est comme le Ronnie O’Sullivan du football. Il sait tout ce qu’il fait avant que cela n’arrive.

“Vous avez regardé le match l’autre jour. Il a battu deux joueurs au centre du parc avant de frapper une passe transversale avec son pied droit sans même regarder. Il sait avant même que cela n’arrive. Il voit toutes les images.”

Scaloni: Un effort collectif est nécessaire pour tacler Mbappe

L’entraîneur argentin Scaloni a été évasif lorsqu’on lui a demandé comment il allait faire face à la menace posée par l’attaquant français Kylian Mbappe lors de la finale de dimanche.

“Nous avons déjà décidé de la stratégie et nous jouerons de la manière dont nous pensons pouvoir blesser le plus nos rivaux et souffrir le moins”, a déclaré Scaloni.

“Nous avons notre plan de match, nous savons comment les jouer et maintenant nous devons juste exécuter, et j’espère que nous pourrons jouer un match similaire à celui que nous avons fait contre les Pays-Bas en quart de finale – mais gagner le match sans avoir à passer par la douleur d’une séance de tirs au but.”

Scaloni a poursuivi: “Pour arrêter Mbappe, il faut un effort collectif. Mais la France, c’est plus que Mbappe. Nous devons nous concentrer sur la réalisation d’un bon match collectivement.

“Le match de dimanche, c’est bien plus que Lionel Messi contre Mbappé, c’est l’Argentine contre la France, ça va au-delà.

“Nous avons tous les deux les armes nécessaires pour que le jeu puisse être décidé par d’autres joueurs et pas nécessairement par eux deux. Espérons que cela tombe de notre côté, mais il y a beaucoup de joueurs qui peuvent décider du jeu.

Lors de la dernière apparition de Messi en Coupe du monde, Scaloni a ajouté: “Espérons que si c’est le dernier match de Leo, nous pourrons remporter le titre. Ce serait formidable, et l’important est d’en profiter. Quel meilleur scénario que dans une finale de Coupe du monde .”

“Deux nations du football à succès, mais pas de grandes équipes”

Paul Merson de Sky Sports :

“Vous avez l’un des plus grands joueurs à avoir jamais joué au football et quelqu’un qui n’est pas loin d’être le meilleur joueur du monde maintenant, et à un jeune âge qui peut presque tout faire.

“Si la France joue comme elle l’a fait contre le Maroc, ce match se terminera assez rapidement et l’Argentine n’est pas très bonne. Quand vous regardez les deux pays, vous pensez que c’est un blockbuster d’un match de football, mais les deux équipes ne le sont pas. le meilleur.

“L’Angleterre aurait dû battre la France. Nous étions une meilleure équipe qu’eux et le Maroc était de loin la meilleure équipe en seconde période contre la France. Quand la France a marqué tôt, j’ai pensé que tout était fini, mais à la fin, la France s’est accrochée contre Maroc.

“La France n’a pas été formidable à part Kylian Mbappe et Antoine Griezmann, puis vous regardez l’Argentine, Lionel Messi et Julian Alvarez. En dehors de cela, ils n’ont pas été les meilleurs non plus. Ce sont deux pays de football à succès, mais pas de grandes équipes. .”