Lionel Messi: le manager de Barcelone Xavi dit au président du club de ramener le Paris Saint-Germain au Camp Nou | Nouvelles du football

Le manager de Barcelone, Xavi, a appelé la hiérarchie du club à ramener Lionel Messi au Camp Nou cet été, mais affirme que cette décision dépend de l’attaquant argentin.

Sky Sports Nouvelles a révélé plus tôt ce mois-ci que Messi était sur le point de quitter le club actuel du Paris Saint-Germain à la fin de son contrat, le président de Barcelone Joan Laporta admettant que le club envisageait de le ramener.

Messi, qui a marqué 672 buts en 778 apparitions pour le Barça entre 2003 et 2021, a passé les deux dernières saisons au PSG après que Barcelone l’ait laissé partir gratuitement en raison de son incapacité à renouveler son contrat.

Image:

Lionel Messi devrait quitter le Paris Saint-Germain cet été





Interrogé sur l’impact que Messi aurait sur cette équipe de Barcelone, qui a remporté le titre de LaLiga cette saison, Xavi a déclaré au journal barcelonais SPORT : « Je ne doute pas que si Messi revenait, il nous aiderait dans ce que nous sommes. vouloir réaliser avec notre football.

« Je n’ai aucun doute et je l’ai dit au président. Il continue d’être un footballeur déterminé, il a encore faim.

« C’est toujours un gagnant, c’est un leader et il est différent. À Barcelone, nous n’avons pas le même niveau depuis ce que nous avons atteint comme sommet en 2010.

Image:

Xavi et Messi ont remporté le triplé à deux reprises sous les couleurs de Barcelone en tant que joueurs





« Messi vous apporte le talent de pouvoir jouer la passe finale, il ouvre les portes, marque des buts. Dans le dernier tiers, il peut faire la différence.

« Il ne fait aucun doute qu’il nous aiderait encore beaucoup – mais au final, tout dépend de lui.

« On va parler avec lui et ses représentants. Je pense que Leo a le dessus, il n’y a aucun doute. Oui, c’est vrai qu’on a déjà gagné dans l’ère post-Messi et ça a un mérite extraordinaire, c’est extraordinaire , ce n’est pas valorisé de toute façon, mais la peur qu’on a eu c’est quand Léo part, qu’est-ce qu’on va faire ?

« Eh bien, le Barça a survécu, je pense que nous avons très bien reconstruit l’équipe et le groupe et ce titre de champion et cette Super Coupe ont un mérite spectaculaire et sans le meilleur joueur de l’histoire du football et ce club a beaucoup de mérite.

« C’est difficile d’être dans la peau de quelqu’un qui a tout gagné. Je ne suis pas dans sa tête, mais j’ai été très clair sur ma relation avec lui. On a les portes grandes ouvertes. Et s’il veut venir , Je ne doute pas que cela puisse arriver et qu’il nous aiderait. Mais c’est à lui de décider. C’est son choix personnel. »

Pourquoi Messi quitte le PSG ?

Kaveh Sohelkol de Sky Sports explique où le vainqueur de la Coupe du monde Lionel Messi pourrait se diriger ensuite après l’annonce de son départ du Paris Saint-Germain cet été



Le journaliste de Sky Sports News, Kaveh Solhekol :

Les représentants de Messi étaient en pourparlers sur un renouvellement de contrat avec le PSG et tout semblait positif lors de la Coupe du monde au Qatar mais la dynamique a changé et son départ de Paris convient à toutes les parties.

Le PSG considère que la décision de signer Messi en tant qu’agent libre à l’été 2021 a été un succès sur et en dehors du terrain, mais des sections des fans du club se sont retournées contre le joueur depuis qu’il a été éliminé de la Ligue des champions par le Bayern Munich. le mois dernier.

Messi et l’équipe n’ont pas été aussi performants que prévu depuis la Coupe du monde et son départ cet été s’inscrit dans la nouvelle stratégie du club consistant à se concentrer sur les jeunes joueurs français au lieu de recruter des talents de superstar.

Messi croit toujours qu’il peut jouer au plus haut niveau en Europe et Barcelone n’a pas caché son désir de le re-signer cet été.

Reste à savoir s’ils peuvent se permettre de lui proposer un nouveau contrat, mais il est beaucoup plus susceptible de rester en Europe que de rejoindre l’Inter Miami – ou tout autre club de la MLS – ou l’Arabie saoudite à ce stade de sa carrière.