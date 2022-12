Lionel Messi: le capitaine argentin porte une cape arabe traditionnelle pour soulever le trophée de la Coupe du monde après sa victoire finale contre la France | Nouvelles du football

Lionel Messi a reçu un bisht – un manteau arabe traditionnel – qui couvrait la majorité de son maillot argentin alors qu’il soulevait le trophée de la Coupe du monde après la victoire spectaculaire de son pays sur la France en finale.

Messi – qui a marqué les premier et troisième buts de l’Argentine alors qu’ils faisaient match nul 3-3 avec la France après prolongation avant de les battre aux tirs au but – avait le manteau drapé sur son maillot par Gianni Infantino, le président de la FIFA, et le cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, le Émir du Qatar.

L’attaquant – qui joue pour le Paris Saint-Germain appartenant au Qatar et est ambassadeur de l’Arabie saoudite – a ensuite été conduit vers ses coéquipiers par le duo avant de soulever le trophée tout en portant le bisht, qui est un vêtement de statut porté lors d’occasions spéciales. par les hommes arabes et est souvent associée à la royauté.

Image:

Messi a remporté la Coupe du monde pour la première fois de sa carrière





L’ancien défenseur argentin Pablo Zabaleta n’était pas satisfait de la position dans laquelle Messi était placé. S’exprimant dans son rôle d’expert sur le Bbcil a dit: “Juste pourquoi? Aucune raison de faire ça.”

Image:

Messi joue pour l’équipe française qatarie du PSG





L’ancien attaquant anglais Gary Lineker a ajouté: “Cela semble dommage, d’une certaine manière, qu’ils aient couvert Messi dans son maillot argentin.”

Image:

Messi soulève le trophée avec ses coéquipiers argentins





S’adressant également au BbcAlan Shearer a plaisanté sur l’attention particulière qu’Infantino portait à Messi avant de lui remettre le trophée, en disant: “Je ne pensais pas non plus qu’Infantino allait le laisser partir.”

Image:

Infantino a suivi Messi de près sur le podium après avoir remis le trophée





Lineker a ensuite plaisanté: “Personne ne l’a marqué aussi étroitement pendant le match.

Image:

Messi – maintenant âgé de 35 ans – jouait probablement son dernier match de Coupe du monde





“Il est bon dans les espaces restreints, alors il s’est finalement éloigné de lui.”