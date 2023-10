Ce soir à Paris, dans un opéra scintillant du XIXe siècle au bord de la Seine, Lionel Messi a remporté le trophée Ballon d’Or du meilleur footballeur masculin du monde. Encore.

Si vous suivez le jeu, ce n’est pas vraiment une nouvelle. Il est le meilleur depuis près de deux décennies maintenant. C’est son huitième Ballon d’Or, trois de plus que n’importe quel autre joueur de l’histoire, un de plus que n’importe quel autre pays, et les électeurs auraient probablement dû lui en donner quelques-uns de plus.

Pour certains fans, cependant, celui-ci est spécial. Aux 46 millions d’Argentins, cette récompense célèbre le triomphe de la Coupe du monde auquel il a mené son pays en décembre, l’élevant au rang de saint national aux côtés de Diego Maradona et mettant fin à tout débat persistant sur qui est le plus grand joueur de ce sport de tous les temps.

ALLER PLUS LOIN Messi et Bonmati nommés vainqueurs du Ballon d’Or

Pour un contingent beaucoup plus restreint d’entre nous, certes plus malade, le huitième Ballon d’Or de Messi est un motif de célébration car il est – techniquement, en quelque sorte, même si cela s’est produit trop tard pour être pris en compte dans le vote – le premier à être attribué à un joueur qui est actuellement employé par la Major League Soccer.

Jusqu’à cet été, les chances que cela se produise auraient été astronomiques, comme si on apprenait dans un guide Michelin que le meilleur caviar de béluga du monde est servi dans des cornets en papier provenant d’un stand de hot-dogs en bord de route à Fort Lauderdale.

Les États-Unis sont peut-être à la pointe du monde dans certains domaines, mais notre ligue nationale de football n’est généralement pas considérée comme l’un d’entre eux. La MLS n’est même pas en tête du pays dans la catégorie des ligues de football. Restons-en au « football », cool ?

Quoi qu’il en soit, le meilleur footballeur de tous les temps joue désormais en Floride, dans une compétition qui n’est même pas aussi ancienne que lui, pour une équipe qui a disputé sa saison inaugurale pendant la pandémie de Covid-19. Tout cela est super bizarre. Cela devrait également être, de toute évidence, une grande affaire dans le vaste monde du sport.

Il est une icône mondiale dans un jeu extrêmement populaire qui est sur le point de percer dans les bons vieux États-Unis d’Amérique depuis une centaine d’années. Il est aussi incroyablement amusant à regarder.

Mais quand tout sera dit et fait, que signifiera Lionel Messi pour l’Amérique ? À la recherche obstinée d’une question susceptible de transformer le paysage culturel, j’ai fait ce que n’importe quel journaliste ferait : j’ai supplié mes rédacteurs de m’envoyer à la plage.

Messi a guidé l’Argentine vers la Coupe du Monde 2022 (David Ramos – FIFA/FIFA via Getty Images)

La folie de Messi

Mes amis, j’ai ramé dans l’ouragan qu’est Messi Mania et j’ai survécu pour vous dire ce qui attend l’Amérique.

Il se décline en chapeaux de cowboy roses, en kits La Noche noir minuit et en boas en plumes rose électrique ornés de guirlandes lumineuses scintillantes. Il est porté par un vent de chansons de football sud-américain, alimenté par le café con leche du stade et les empanadas sur le thème du club teintes de la malheureuse couleur d’un flamant malade. C’est une célébration de l’arrivée miraculeuse du plus grand joueur ayant jamais botté un ballon dans la pire équipe de la Major League Soccer et, du moins pour quiconque peut se permettre de dépenser des centaines ou des milliers de dollars pour regarder un match de football, c’est souvent idiot et parfois sublime – il n’y a pas de ticket pareil dans le sport.

Quelques précisions avant de commencer. Tout d’abord, quand je parle de Messi, je parle aussi souvent de Sergio Busquets et de Jordi Alba, deux anciens coéquipiers de Barcelone qui ont signé avec l’Inter Miami en même temps que lui. Ce sont des joueurs incroyables à part entière, dignes d’éloges, mais ils ne seront pas beaucoup mentionnés ici, car il devient fastidieux de les nommer tout le temps et ils jouent avec Messi depuis si longtemps et sont en fusion. avec lui si complètement qu’ils forment plus ou moins un seul organisme à ce stade.

ALLER PLUS LOIN Célébration de Sergio Busquets – le génie invisible impossible à ignorer

L’autre chose est que même si cet article parle beaucoup de la MLS, il parle souvent en réalité de la Coupe des Ligues, qui techniquement n’est pas la MLS mais qui l’est aussi en quelque sorte pour des raisons ennuyeuses que nous aborderons plus tard. Cette distinction n’est pas importante pour comprendre ce que veut dire Messi. Cela n’a pas occupé mes pensées sur la plage.

Le problème avec Messi, encore plus que la plupart des athlètes, c’est qu’on ne peut pas séparer l’idée de lui de celle du joueur sur le terrain. Sa vie civile semble consister presque entièrement à faire des trucs de papa et parfois (celui-ci a fait la une des journaux) à faire des courses. À tout niveau philosophique, Messi ne veut rien dire ; c’est juste un gazillionnaire timide de 36 ans qui fait des choses avec un ballon qu’aucun autre humain ne peut faire.

Quelques semaines après son arrivée aux Etats-Unis, lorsqu’il s’adresse enfin pour la première fois à la presse, L’Athlétisme Il lui demandera s’il se sent responsable en tant qu’ambassadeur du football mondial dans ce pays et il marmonnera qu’il n’y a pas vraiment réfléchi. “Je suis venu ici pour jouer, pour continuer à apprécier le football”, dit-il.

Alors je le regarde jouer. Cela serait certes plus facile si le stade temporaire de l’Inter Miami, qui se trouve à environ une heure au nord de Miami actuel et n’était destiné à abriter le club d’expansion que pendant quelques années jusqu’à ce qu’il puisse construire une maison permanente, n’avait pas été conçu avec un grand pilier noir en plein milieu de la fenêtre de la tribune de presse, juste devant le siège qui m’a été attribué.

Voici comment se déroule le jeu : les gars roses apparaissent derrière le pilier via ce que je ne peux que supposer être une magie liée à Busquets, Messi joue une passe décisive qui fait sortir les yeux de tout le monde de leur crâne, et puis l’équipe visiteuse arrache le ballon à quelqu’un et s’envole derrière le pilier pour faire… on ne sait quoi. Je décide de sortir.

Messi a donné un coup de pouce commercial au football américain (Giorgio Viera/AFP via Getty Images)

Dans la nuit de Floride, l’air lourd de l’océan s’enroule autour de vos épaules comme une serviette mouillée. La chaleur est si épaisse qu’elle a un goût. C’est étonnant que n’importe qui sur le terrain puisse bouger. Contrairement à la première génération de stades MLS, celui-ci est construit spécifiquement pour le football – compact, presque confortable – de sorte que même du coin le plus éloigné, vous pouvez voir comment le maillot de Messi colle à sa peau alors qu’il se promène comme un enfant sans surveillance. pour des ennuis.

Il marche longtemps. Le ballon roule vers lui dans le cercle central, où il se tient debout, l’air ennuyé, et soudain il prend vie comme une sorte de jouet à remonter, s’élançant dans le dernier tiers sur de petits pas saccadés et envoyant un coéquipier dans le boîte avec une passe glorieusement pondérée à l’extérieur de sa botte.

C’est la partie la plus facile. Ce qui n’a aucun sens, peu importe le nombre de fois que vous le regardez, c’est comment, après s’être débarrassé du ballon, Messi peut se diriger vers un groupe de cinq défenseurs et arriver grand ouvert devant le but exactement au bon moment pour taper sur le ballon. passe de retour dans le filet. Sérieusement, comment ? C’est le seul gars que tout le monde dans le stade regarde et il peut simplement disparaître.

Il y a trois choses de base qu’un joueur de football peut faire avec le ballon : dribbler, passer ou tirer. La plupart des pros sont bons dans l’un de ces domaines, peut-être deux s’ils ont de la chance. Messi fait les trois avec un talent époustouflant – non seulement meilleur que tout le monde autour de lui, mais probablement meilleur que quiconque, n’importe où et jamais. Il voit des choses que personne d’autre ne fait et il fait des choses que personne n’a jamais vues.

Ajoutez à cela son génie particulier pour les mouvements hors ballon, la façon dont il se promène pour étudier l’adversaire afin qu’il puisse se matérialiser dans quelques mètres d’espace critiques à la dernière seconde possible, et vous obtenez un joueur si négligemment intouchable qu’il fait même le meilleur. Les défenseurs du monde entier reconsidèrent certains choix de vie.

Soyons honnêtes : la Major League Soccer ne dispose pas des meilleurs défenseurs du monde. La ligue a parcouru un long chemin au cours de ses 27 années relativement brèves et, selon la plupart des mesures, elle dépasse désormais la douzaine de compétitions nationales de football au monde, mais elle est toujours à des kilomètres des puissances européennes telles que la Premier League anglaise, qui est américaine. les fans peuvent tout aussi facilement regarder s’ils le souhaitent.

ALLER PLUS LOIN Lionel Messi : L’évolution du plus grand footballeur de tous les temps

Même si l’écart concurrentiel entre eux se réduit, la MLS est écrasée dans les audiences télévisées américaines par la Liga MX du Mexique, et elle n’a même pas encore percé le débat sportif national contre la Ligue nationale de football, la National Basketball Association et la Major League Baseball.

Certains clubs – pour la plupart les plus récents – ont quand même réussi à constituer de grandes bases de fans locaux passionnés. L’Inter Miami n’en fait pas partie.

Pendant des années avant l’annonce officielle du club d’expansion, le propriétaire majoritaire milliardaire cubano-américain Jorge Mas a tenté de négocier un nouveau stade éclatant au cœur de Miami qui serait dévoilé avec un peu d’éclat de la part du copropriétaire minoritaire et visage de la franchise. David Beckham, de Manchester United, du Real Madrid et de la renommée de l’épouse d’une Spice-Girl. Au lieu de cela, le club a fini par faire ses débuts dans le comté suivant en février 2020, quelques semaines avant la fermeture du monde entier, et a dû jouer la majeure partie de sa première saison sans fans.

Mas a poursuivi ses grands projets, dépensant de manière agressive pour recruter des joueurs dont les gens avaient entendu parler, mais le club a contourné les règles du plafond salarial de la MLS et a été frappé de sanctions contre l’effectif. Au début de cette saison, leur quatrième, l’Inter Miami était la pire équipe de la ligue, avec l’une des pires assistances à égaler.

Jorge Mas, David Beckham et Jose Mas avec la Coupe des Ligues en août 2023 (Kevin C Cox/Getty Images)

Vous ne sauriez rien de tout cela maintenant, en regardant la section des supporters derrière le but se transformer en une discothèque en sueur et palpitante du sud de la Floride avec Messi comme DJ-dieu. Quand il pense même à toucher le ballon, ils hurlent. Quand il marque, ils explosent dans une violente extase rose. Ce sont les fans all-in, ceux qui ont choisi ce club comme leur propre club avant qu’il n’existe, qui se sont présentés chaque semaine pour taper du tambour et chanter des chansons pour une équipe moyenne de MLS bien avant que les anciens grands de Barcelone ne commencent à abandonner…