Lionel Messi: l’attaquant de Barcelone accepte une prolongation de contrat avec une réduction de salaire de 50% | Actualités footballistiques

Lionel Messi a conclu un accord verbal sur une prolongation de contrat de cinq ans à Barcelone, son salaire devant être réduit de 50% selon les termes du nouvel accord.

Le sextuple vainqueur du Ballon d’Or était officiellement un agent libre le 1er juillet après avoir échoué à s’entendre sur les conditions d’un renouvellement avant l’expiration de son précédent contrat avec Barcelone le 30 juin.

Plus tôt en juillet, Messi a mené l’Argentine au titre de la Copa America grâce à une victoire 1-0 en finale contre les hôtes du Brésil, mettant fin à son attente d’un premier trophée international majeur.

Le joueur de 34 ans a maintenant accepté de rester dans son club d’enfance pendant encore cinq ans, ce qui signifie qu’il aura 39 ans à la fin de son nouveau contrat – alors qu’il aura totalisé 26 ans dans les livres du club.

Messi a déclenché une dispute acharnée sur les transferts en août de l’année dernière, lorsqu’il a officiellement informé le club de son souhait d’activer une clause de son contrat qui l’aurait vu partir gratuitement.

Cependant, le président de la Liga Javier Tebas et Joan Laporta – président de Barcelone à l’époque – ont bloqué le mouvement, indiquant que la clause n’était active que jusqu’au 10 juin et que tout prétendant devrait payer l’intégralité de sa clause de libération de 700 millions d’euros.

« Je pensais et nous étions sûrs que je serais un agent libre », a déclaré Messi à Goal.

« Le président m’a toujours dit que je pouvais décider de rester ou de partir à la fin de la saison et ils s’accrochent maintenant au fait que je n’avais rien dit au 10 juin, quand il s’avère que le 10 juin la La La saison de Liga était toujours en cours et nous étions au milieu de ce virus et de cette maladie qui a modifié tout le calendrier des rencontres.

« Et c’est la raison pour laquelle je reste au club. Je reste maintenant parce que le président m’a dit que la seule façon pour moi de partir était de payer la clause libératoire de 700 millions d’euros, ce qui est impossible. »

Plus à venir…

