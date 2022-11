Lionel Messi, l’Argentine sous pression de survie pour le match contre le Mexique

Un chant a fait le tour des supporters saoudiens – et même du Brésil – dans les fan parks et les rues de Doha lors de la Coupe du monde.

“Où est Messi ? Nous lui avons cassé l’œil ! ils chantent en arabe, en utilisant une expression d’argot signifiant faire honte à une personne.

Messi et son équipe argentine sont moqués après une humble défaite 2-1 contre l’Arabie saoudite qui a mis leur présence au tournoi en danger – et complètement imprévu.

L’Argentine doit rebondir immédiatement contre le Mexique samedi, sinon une sortie anticipée embarrassante l’attend.

“Nous avons toujours dit que nous allions chercher à gagner chaque match”, a déclaré Messi, “et maintenant plus que jamais.”

Un compatriote – en effet l’ancien entraîneur de l’équipe – pourrait être à l’origine du coup fatal porté à l’Argentine.

Gerardo Martino a dirigé son Argentine natale de 2014 à 2016, perdant la finale de la Copa America deux années de suite avant de démissionner.

Maintenant, Martino est l’entraîneur du Mexique et cherche à guider l’équipe dans les 16 derniers – peut-être aux dépens de l’Argentine – et au-delà. Après tout, le Mexique a perdu son premier match de la phase à élimination directe lors de chacune des sept dernières Coupes du monde, deux fois contre l’Argentine, en 2006 et 2010.

Cette fois, la rencontre des équipes se déroule en phase de groupes, mais elle ressemble déjà à une occasion à faire ou à mourir à peine sept jours après le début du tournoi, en particulier pour l’Argentine.

“Maintenant, cela a fini par être trois finales pour chacun de nous”, a déclaré Martino, dont l’équipe a égalé son premier match du Groupe C avec la Pologne 1-1.

“Nous n’avons jamais imaginé un scénario comme celui de demain”, a-t-il ajouté vendredi, “mais nous travaillons pour le Mexique et nous voulons le meilleur pour le Mexique”.

C’est la première crise de Lionel Scaloni en tant qu’entraîneur argentin – il n’avait pas perdu un match avant le rassemblement des Saoudiens au stade Lusail mardi – et il reste à voir comment il réagira. Donnera-t-il aux mêmes joueurs une chance de se racheter ? Ou a-t-il vu suffisamment de mauvaises choses dans le match d’ouverture du groupe pour nécessiter des changements dans sa composition?

Le défenseur central Cristian Romero, les arrières latéraux Nahuel Molina et Nicolás Tagliafico, et les milieux de terrain Rodrigo De Paul et Leandro Paredes semblent les plus à risque. Bien sûr, Messi ne va nulle part par rapport à la formation de départ, même s’il pourrait être déployé différemment.

Scaloni est sûr d’une chose, cependant.

“Nous ne changerons pas notre style après ce qui s’est passé mardi”, a déclaré Scaloni. “Nous jouerons de la même manière.”

La séquence de 36 matchs sans défaite de l’Argentine s’est terminée par la défaite contre l’Arabie saoudite, et Scaloni a déclaré qu’il s’y était préparé.

« Pendant longtemps, tout était parfait pour nous. Tout était joie », a-t-il déclaré. « J’étais le premier à être prêt pour ce coup… Ça aurait été bien de continuer sur cette séquence mais ce n’est pas possible.

“Heureusement, c’est arrivé lors de notre premier match. Ce qui est important pour nous, c’est d’affronter chaque match comme si c’était le dernier. Un match peut être perdu mais c’est comme ça qu’on rebondit, qu’on se relève.

Le Mexique n’a jamais battu l’Argentine en trois tentatives de Coupe du monde, et la pire défaite de Martino en tant qu’entraîneur du Mexique était aux mains de ses compatriotes. C’était en septembre 2019, lorsque Lautaro Martínez a réussi un tour du chapeau lors d’une victoire 4-0.

L’Argentine remportera une victoire de quelque nature que ce soit samedi au stade Lusail, où la finale de la Coupe du monde se jouera également le 18 décembre. Ce serait de la folie pour l’une ou l’autre équipe de regarder aussi loin.

“Il n’y a pas de pression parce que nous comptons toujours sur nous-mêmes”, a déclaré Martinez vendredi par l’intermédiaire d’un interprète. « Nous avons confiance dans le staff technique, nous faisons confiance à chaque joueur.

“Nous sommes calmes, confiants et nous allons nous casser le dos pour l’Argentine.”

