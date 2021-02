Lionel Messi laisse le gardien d’Elche stupéfait par la demande après la victoire de Barcelone

Lionel Messi a semblé choquer le gardien d’Elche Edgar Badia en demandant son maillot après la victoire 3-0 de Barcelone contre l’équipe de la Liga mercredi.

Le Barça a remporté une victoire bien méritée au Camp Nou grâce à un doublé Messi et une volée de Jordi Alba.

Et le résultat signifie qu’ils ne sont toujours pas complètement hors de la course au titre et qu’ils ne sont maintenant qu’à cinq points du leader du championnat, l’Atletico Madrid.

Au coup de sifflet à plein temps, un certain nombre de joueurs ont échangé des maillots et Badia s’est dirigé vers Messi pour demander le maillot de l’icône.

Le six fois vainqueur du Ballon d’Or a accepté la demande … puis a demandé le sien à Badia en retour.

Cela a semblé surprendre le buteur espagnol frappé par une star, qui a ri et a plaisanté avec Messi une fois l’échange terminé.

Cette victoire était la première de Barcelone en deux matches après que leur coup de 4-1 contre le Paris Saint-Germain en Ligue des champions la semaine dernière ait été suivi d’un match nul décevant de la Liga contre Cadix.

Ils affronteront ensuite deux matchs contre Séville de haut vol, d’abord en championnat, puis au match retour de leur demi-finale de la Copa del Rey.