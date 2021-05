Lionel Messi: la star de Barcelone soutient le boycott des réseaux sociaux dans le sport britannique | Actualités du football

Lionel Messi a soutenu le boycott des réseaux sociaux actuellement en cours dans le sport britannique.

La légende de Barcelone a posté sur son compte Instagram – qui est suivi par plus de 200 millions de personnes – pour promettre son soutien à l’initiative de quatre jours, qui vise à lutter contre les abus et la discrimination en ligne.

Messi a demandé à ses abonnés d’accorder de l’importance aux personnes qui se cachent derrière chaque profil et a demandé que Facebook, Twitter et d’autres sociétés de médias sociaux en fassent plus.

« Je voudrais que vous, les 200 millions de personnes qui me suivent, deveniez les 200 millions de raisons qui existent pour faire des réseaux un lieu sûr et respectueux, où nous pouvons partager ce que nous voulons sans craindre d’être insultés », a-t-il écrit.

















L’ailière de Liverpool, Rinsola Babajide, dit que les abus en ligne sont quelque chose à laquelle elle doit régulièrement faire face en tant que femme noire dans le match



« Et que les insultes, le racisme, les abus et la discrimination restent en dehors d’eux pour toujours. Pour vous qui faites partie de ces réseaux et qui êtes toujours avec moi, j’espère que vous m’accompagnerez et me soutiendrez dans cette croisade. »

Il a ajouté: « Un gros câlin à tous et félicitations à tous les footballeurs du Royaume-Uni pour leur idée de mettre sur pied la campagne contre les abus et la discrimination dans les réseaux. »

La FA, la Premier League, l’EFL, la FA Women’s Super League, le FA Women’s Championship, la PFA, la LMA, le PGMOL, Kick It Out et la FSA s’unissent pour le boycott de vendredi à lundi.

La FA écossaise, la Ligue écossaise de football professionnel, le football féminin écossais et la PFA Ecosse ont également confirmé la participation de clubs et d’organisations de football en Écosse.

L’UEFA a également apporté son soutien jeudi, exhortant les joueurs, les clubs et les associations nationales « à déposer des plaintes formelles chaque fois que des joueurs, entraîneurs, arbitres ou officiels sont victimes de tweets ou de messages inacceptables ».

La FIFA a également déclaré qu’elle soutenait le boycott des réseaux sociaux mené par le football anglais en réponse aux abus discriminatoires et offensants sur les réseaux sociaux.

Sky Sports ne publiera aucun contenu sportif sur ses chaînes sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Snapchat et Tik Tok pendant la durée de la période de boycott.

Des organisations clés d’autres sports britanniques – comme l’Angleterre et le Pays de Galles Cricket Board, England Rugby, Premiership Rugby, Scottish Rugby, la Professional Darts Corporation, British Cycling, la Lawn Tennis Association et la British Horseracing Authority – ont choisi de se joindre, comme l’ont fait d’autres diffuseurs, notamment BT Sport, At The Races et talkSPORT.

La British Basketball League et la Women’s British Basketball League soutiendront également le boycott avec des organisations clés de la ligue de rugby, notamment la Rugby Football League, la Super League Europe, la Rugby League World Cup 2021 et la Rugby League Players ‘Association.

Déclaration de Messi dans son intégralité

«J’ai atteint 200 millions d’abonnés sur Instagram, cependant, à cause de ce qui se passe aujourd’hui, je ne vais pas le prendre comme une raison de célébrer.

« Bien sûr, j’apprécie tout l’amour et le soutien que je reçois toujours de vous, mais je pense que le moment est venu de donner de l’importance à tous les PERSONNES derrière chaque profil, que l’on se rend compte que derrière chaque compte il y a une personne, qui rit, pleure, jouit et souffre, les êtres humains avec des sentiments.

















La directrice générale du cricket féminin de la BCE, Clare Connor, décrit comment elle et les joueuses anglaises ont souffert d’abus en ligne et l’importance de la lutte commune du sport contre la haine.



«Élevons la voix pour mettre fin aux abus sur les réseaux sociaux. Peu importe que nous soyons anonymes, célèbres, athlètes, arbitres ou adeptes d’un jeu, même quelqu’un en dehors de tout cela, peu importe la race, la religion, l’idéologie ou le sexe. … Personne ne mérite d’être maltraité ou insulté.

«Nous vivons ensemble en voyant et en subissant des abus, de plus en plus pires dans chacun des réseaux, sans que personne ne fasse quoi que ce soit pour les empêcher. Nous devons condamner fermement ces attitudes hostiles et exiger que les entreprises qui gèrent les réseaux prennent des mesures urgentes contre ces comportements.

«Je voudrais que vous, les 200 millions de personnes qui me suivent, deveniez les 200 millions de raisons qui existent pour faire des réseaux un lieu sûr et respectueux, où nous pouvons partager ce que nous voulons sans craindre d’être insultés. Et que des insultes, du racisme , les abus et la discrimination restent à jamais en dehors d’eux.

«Pour vous qui faites partie de ces réseaux et qui êtes toujours avec moi, j’espère que vous m’accompagnerez et me soutiendrez dans cette croisade.

« Gros câlin à tous et félicitations à tous les footballeurs du Royaume-Uni pour leur idée de mettre sur pied la campagne contre les abus et la discrimination dans les réseaux. »

















Le conseiller écossais pour l’égalité de la FA et le capitaine de Livingston, Marvin Bartley, affirme que les abus sur les réseaux sociaux pourraient conduire quelqu’un à se suicider à moins que les entreprises ne fassent plus pour y mettre fin



