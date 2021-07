Lionel Messi joue avec une cheville qui saigne lors de la demi-finale de la Copa America contre la Colombie

Le capitaine argentin Lionel Messi a mené mardi son équipe de l’avant en battant la Colombie aux tirs au but pour se qualifier pour la finale de la Copa America 2021. L’Argentine affrontera ensuite le Brésil en finale de la Copa America le dimanche 11 juillet. La deuxième demi-finale de la Copa America entre l’Argentine et la Colombie ont été remplies de controverses et d’actes criminels. Les joueurs colombiens ont reçu jusqu’à six cartons jaunes pour leur comportement sur le terrain par l’arbitre. Fait intéressant, toutes les fautes ont été commises sur Messi. L’attaquant barcelonais s’est également blessé en deuxième mi-temps après un tacle de Frank Fabra.

Messi a été vu allongé sur le sol de douleur après s’être blessé à la cheville lors du tacle, qui a commencé à saigner rapidement. Cependant, cela n’a pas empêché le numéro dix argentin de continuer.

L’Argentine a commencé le match à la mode en sortant de l’impasse à la septième minute après que Lautaro Martinez ait inscrit le premier but du match. Cependant, le Colombien Luis Diaz a annulé le but en marquant un égaliseur à la 61e minute.

Messi n’a pas marqué un seul but pendant le match, mais ses efforts courageux pour continuer à jouer après s’être blessé à la cheville ont fait parler les fans.

« La cheville de Lionel Messi saigne après un défi de Fabra. Mon GOAT », a écrit un utilisateur de Twitter.

« L’Argentine en finale et à cause de cet homme, l’homme avec du sang sur le pied », a déclaré un autre fan de Messi sur Twitter.

« Messi jouait avec une jambe au lieu d’être une pom-pom girl sur le banc », a écrit un utilisateur.

Messi est également le meilleur buteur de la Copa America avec quatre buts à son actif. Après le match, Messi a également félicité le gardien argentin Emiliano Martinez pour ses efforts splendides. Il a poursuivi en disant que les tirs au but dépendent de la chance.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici