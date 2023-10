Lionel Messi incertain pour l’Argentine malgré le retour à Miami

Le capitaine argentin Lionel Messi est incertain pour le match de qualification pour la Coupe du monde de jeudi contre le Paraguay.

Messi, 36 ans, a raté cinq des six derniers matchs en raison d’une blessure aux ischio-jambiers avant de jouer 35 minutes en dehors du banc lors de la défaite 1-0 de l’Inter Miami contre le FC Cincinnati samedi.

« Pour lui, un entraînement supplémentaire est important, et je lui parlerai pour décider s’il joue ou non, mais je dois d’abord lui parler et surtout je dois être sûr qu’il peut commencer », a déclaré le sélectionneur argentin Lionel. Scaloni a déclaré lors de la conférence de presse de mercredi.

Messi a marqué lors de la victoire 1-0 du mois dernier contre l’Équateur, mais a ensuite raté la victoire 3-0 contre la Bolivie en raison de problèmes musculaires.

« Nous avons un autre match dans quatre jours contre le Pérou et ce n’est pas si facile de déterminer s’il est disponible », a déclaré Scaloni.

« Il pourrait jouer 80 minutes contre le Paraguay et ne pas jouer contre le Pérou, ou il pourrait jouer les deux matchs. L’important est qu’il se sente à l’aise. Ce qui nous laisse tranquille, c’est que s’il n’est pas en forme, celui qui le remplacera le fera aussi bien. «

L’attaquant argentin Lionel Messi s’entraîne à Ezeiza, Buenos Aires, avant les éliminatoires de la Coupe du monde contre le Paraguay et le Pérou. JUAN MABROMATA/AFP via Getty Images

Messi terminera la saison MLS le 22 octobre après que la défaite de samedi ait laissé l’Inter Miami hors de compétition pour les séries éliminatoires de la MLS. L’ancienne star de Barcelone reviendra à l’action avec l’Argentine lors des éliminatoires de la Coupe du monde en novembre contre l’Uruguay et le Brésil.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était préoccupé par l’inactivité de Messi jusqu’à ce que l’Inter Miami reprenne l’entraînement de pré-saison l’année prochaine, Scaloni a répondu : « En ce qui concerne l’équipe nationale, il sera actif jusqu’à la prochaine date de la FIFA. [November] donc cela ne nous affecte pas beaucoup.

« Il sera avec les entraînements et les matches, ce n’est pas un problème. Je n’ai pas parlé de la suite, il aura des vacances bien méritées et il reviendra ensuite s’entraîner avec son équipe, mais dans le équipe nationale, cela ne perturbe pas beaucoup les plans. »

Scaloni, quant à lui, s’est dit ravi de l’annonce de la semaine dernière selon laquelle l’Argentine, championne du monde, accueillera l’un des matches d’ouverture de la Coupe du monde 2030.

« C’est une joie pour tout le monde que l’Argentine puisse disputer un match de Coupe du monde dans son pays, mais nous ne pouvons toujours pas penser à 2030 », a déclaré Scaloni. « L’équipe nationale argentine évolue constamment et les joueurs seront les meilleurs.

« Sa présence dépendra, comme toujours, des résultats. Celui qui sera assis aura l’immense fierté de diriger un match de Coupe du Monde dans son pays. »

L’Argentine, privée du trio blessé Ángel Di María, Ángel Correa et Paulo Dybala, accueillera le Paraguay à Buenos Aires jeudi avant d’affronter le Pérou à Lima le 17 octobre.