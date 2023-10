Lionel Messi a vu son salaire incroyable à l’Inter Miami publié par la MLS Players Association, soulignant à quel point il gagne aux États-Unis.

Depuis qu’il a rejoint l’Inter Miami en juillet, Lionel Messi a illuminé l’Amérique du Nord avec ses performances éblouissantes en MLS et en Coupe des Ligues, qu’il a aidé l’équipe basée en Floride à remporter avec 10 buts et une passe décisive en seulement sept apparitions.

L’Inter Miami a également largement récompensé ses performances, faisant de lui le joueur le mieux payé de la MLS. En fait, Messi gagne plus que la masse salariale totale de 25 des 29 équipes de la MLS.

Messi a déchiré la MLS depuis qu’il a joué à l’Inter Miami (Crédit image : Getty Images)

Dans les nouveaux chiffres publiés par le Association des joueurs de la MLS, Lionel Messi a un salaire de base de 9,8 millions de livres sterling et gagne 7 millions de livres sterling supplémentaires grâce aux bonus garantis et aux frais de signature. Au total, l’Inter Miami lui verse donc 16,8 millions de livres sterling par saison – et c’est avant que d’autres accords de parrainage et commerciaux ne soient pris en compte.

Une partie du contrat de l’Argentin lui donne droit à une part des ventes de maillots de la ligue, aux abonnements au MLS Season Pass et même à la possibilité d’acheter une équipe à un prix réduit une fois qu’il prendra sa retraite.

En effet, son salaire de 16,8 millions de livres sterling – 322 000 £ par semaine – est largement complété par d’autres offres et contrats en dehors du club. Le propriétaire de l’Inter Miami, Jorge Mas, a précédemment déclaré que le joueur de 36 ans gagnait entre 41 et 49,5 millions de livres sterling par an en raison d’opportunités commerciales supplémentaires.

Insigne est le deuxième plus gros revenu de la MLS (Crédit image : Getty Images)

Lionel Messi occupe peut-être confortablement la première place dans la liste des meilleurs salariés, mais Lorenzo Insigne du Toronto FC est facilement deuxième. L’Italien reçoit 12,7 millions de livres sterling pour jouer pour le club canadien, tandis que Xherdan Shaqiri, désormais au Chicago Fire, gagne 6,7 millions de livres sterling chaque saison.

Malgré son contrat stupéfiant aux États-Unis, des rapports suggèrent que Messi a refusé une offre de l’Arabie Saoudite d’une valeur d’environ 550 millions de dollars par saison cet été, préférant se diriger vers l’Amérique, car le Moyen-Orient n’a jamais semblé une destination probable pour lui. pour terminer sa carrière de footballeur.

