Lionel Messi franchit un cap alors que l’Argentine se qualifie pour les quarts de finale

L’Argentine et le Chili ont réservé lundi leurs places pour les quarts de finale de la Copa America, terminant en tête du groupe A après des matchs à faible score qui ont laissé les deux autres places à gagner. L’Argentine a enregistré sa deuxième victoire en trois matches de groupe joués, battant le Paraguay 1-0, avec Alejandro « Papu » Gomez marquant le seul but d’un match terne à Brasilia à la neuvième minute. La victoire a placé La Albiceleste de Lionel Messi en tête du groupe A avec sept points – assez pour assurer sa place dans la prochaine phase du tournoi qui se jouera dans des stades vides au Brésil frappé par les coronavirus.

Le match a marqué une étape personnelle pour Messi, qui a égalé le record de Javier Mascherano pour le plus grand nombre de matchs joués pour l’Argentine – 147.

Mais ce n’était pas une nuit de gloire pour Messi ou son équipe, qui en seconde période semblaient se résigner à défendre une attaque paraguayenne fougueuse, mais finalement infructueuse.

Dans l’autre match de lundi, le Chili a fait match nul 1-1 contre l’Uruguay pour terminer la journée avec cinq points de log.

Avec quatre matches à jouer dans le groupe A, le Paraguay a trois points, l’Uruguay un et la Bolivie zéro, ce qui signifie qu’ils ont tous encore une chance théorique d’aller en quarts de finale.

Le Brésil s’est déjà qualifié du groupe B.

Malgré l’opposition des politiciens et des citoyens, le Brésil a accepté à la 11e heure d’accueillir le plus ancien tournoi international du monde après que l’instance dirigeante du football sud-américain, la CONMEBOL, l’ait pris aux co-organisateurs de l’Argentine, luttant contre une vague de pandémie, et de la Colombie où des dizaines de personnes sont mortes dans des combats anti-gouvernementaux. protestations.

Le concours avait déjà été retardé d’un an en raison de la pandémie et de nombreux joueurs et entraîneurs se sont prononcés contre sa poursuite avant le début du tournoi.

La préparation du match Chili-Uruguay de lundi avait été éclipsée par la controverse dans le camp chilien après des révélations selon lesquelles l’équipe avait enfreint les protocoles de Covid-19 en faisant entrer un coiffeur local dans l’hôtel de l’équipe.

La CONMEBOL a déclaré qu’elle infligerait une amende de 30 000 $ aux personnes impliquées.

Cependant, il n’y avait aucun signe de controverse affectant leur jeu, Vargas donnant l’avantage au Chili à la 26e minute sous un angle serré après avoir saisi une passe intelligente de l’Anglais Ben Brereton.

L’Uruguay a récolté une part des points en seconde période lorsque Suarez a saisi le ballon à bout portant lors d’un enchevêtrement avec l’ancien coéquipier de Barcelone Arturo Vidal au deuxième poteau après un corner.

L’attaquant de Manchester United, Edinson Cavani, a failli remporter la victoire pour l’Uruguay à la 85e minute, mais sa tête fulgurante est passée à côté du poteau.

Le but de Vargas en première mi-temps l’a vu égaliser avec le Péruvien Paolo Guerrero avec 14 buts au classement des buteurs de tous les temps de la Copa America, trois derrière le record de 17 détenu par le Brésilien Zizinho et l’Argentin Norberto Mendez.

