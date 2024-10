Lionel Messi fait un voyage à Toronto alors que les fans de football « espèrent voir » une superstar jouer

La superstar du football Lionel Messi a fait le déplacement dans la plus grande ville du Canada alors que son Inter Miami se prépare à affronter le Toronto FC.

Le match de samedi sera la première apparition de Messi dans la ville depuis qu’il a rejoint le club de la Major League Soccer (MLS) l’année dernière.

Les billets pour le match se vendent cher, mais avec la fin de la saison régulière de la MLS, il n’est pas clair si les fans de Toronto verront l’un des plus grands joueurs de football de tous les temps en action au coup d’envoi.

« J’espère voir Messi jouer! » a écrit l’utilisateur X @vwgiannoudis jeudi.

«J’ai acheté des billets pour le match. C’est un de mes rêves depuis de nombreuses années de le voir jouer. Les fans de Toronto sont très excités.

Octobre mois chargé dans le calendrier du football

Le match de Messi à Toronto arrive à un moment chargé dans le calendrier du football national et international.

2:11

Messi remporte son 1er titre en Coupe du Monde après la victoire de l’Argentine contre la France



Messi, 37 ans, devrait jouer pour l’Argentine lors des matches de qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA, les 10 et 15 octobre. Il retournera ensuite aux États-Unis pour le match du 19 octobre à Miami contre la Nouvelle-Angleterre.

Il y a quelque chose à jouer lors de ces deux derniers matchs de saison régulière ; Si Miami remporte ses matchs contre Toronto et la Nouvelle-Angleterre, elle pourrait terminer la saison avec 74 points, ce qui briserait le record de 73 de la Nouvelle-Angleterre, établi en 2021.

Cela étant dit, Messi et compagnie ont remporté mercredi le Supporters Shield – le trophée décerné à la meilleure équipe de saison régulière de la MLS.

« Je suis heureux », a déclaré Messi après la victoire 3-2 de mercredi contre Columbus Crew, un match au cours duquel il a marqué deux fois.

« Heureux pour ce groupe. »

17h32

La folie de Lionel Messi à Montréal



Après avoir rejoint le club l’année dernière, Messi a contribué à remporter la première pièce d’argenterie de l’Inter Miami : la Coupe des Ligues 2023 ; cependant, l’Inter Miami a raté les séries éliminatoires de la MLS l’année dernière.

La non-présentation de Messi à Vancouver a déclenché un procès

Alors que les partisans de Montréal ont eu droit à sa première apparition en sol canadien le 11 mai, les partisans de Vancouver ont été snobés.

L’Inter Miami a affronté le Vancouver Whitecaps FC le 25 mai, et les fans ont été informés deux jours avant le match que Messi et d’autres joueurs vedettes ne se présenteraient pas.





2:16

Les Whitecaps de Vancouver font face à un procès potentiel pour la non-présentation de Lionel Messi



En conséquence, un fan de football de la Colombie-Britannique a déposé une proposition de recours collectif contre les Whitecaps et la MLS au sujet d’une prétendue stratégie « d’appât et de changement » utilisée pour promouvoir le jeu. Des milliers de fans ont signé une pétition appelant les Whitecaps à rembourser le match.

Le club a déclaré à Global News en juin qu’il « avait agi immédiatement pour communiquer la nouvelle aux détenteurs de billets » dans la déclaration du 25 mai et avait promis aux fans des billets gratuits pour un futur match à domicile des Whitecaps en 2024. La MLS a également déclaré qu’elle était au courant du dossier et qu’elle ne ferait aucun commentaire.

Reste à savoir si Messi débutera à Toronto ou remplacera, mais l’Inter Miami a partagé des photos de lui et d’autres joueurs sur les réseaux sociaux en train de prendre l’avion pour Toronto.

Souriez si vous êtes un Champion du Bouclier des Supporters 🛡️✨ 🛫Toronto🔜 pic.twitter.com/9khcddQl3E – Inter Miami CF (@InterMiamiCF) 3 octobre 2024

Le coup d’envoi est fixé à 16 heures, heure de l’Est.

— avec des fichiers de Chaimae Chouiekh de Global News et de The Associated Press