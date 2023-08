Lionel Messi fait match nul, l’Inter Miami est tenu à un nul 0-0 dans un énorme revers pour les éliminatoires de la MLS

Le FC Cincinnati a ouvert la voie aux éliminatoires de la Major League Soccer mercredi alors que les minces espoirs d’après-saison de l’Inter Miami de Lionel Messi ont été mis à mal avec un match nul et vierge contre Nashville.

Les buts de Luciano Acosta et Brandon Vazquez en seconde période ont permis à Cincinnati de remporter une victoire 2-1 à Atlanta, où le premier but du Colombien Edwin Mosquera en MLS avait donné l’avantage aux hôtes à la 10e minute.

Cette victoire était la première de Cincinnati au stade Mercedes-Benz et a porté les leaders de la Conférence Est à 57 points et à la première place dans les séries éliminatoires de la Coupe MLS avec huit matches à jouer en saison régulière.

Miami, quant à lui, a fait peu de progrès dans sa tentative improbable de participer aux séries éliminatoires, puisqu’ils ont été tenus sans but pour la première fois en 10 matchs de l’ère Messi.

A LIRE AUSSI| La victoire de l’East Bengal FC en Coupe Durand contre le NEUFC entachée de racisme

La star argentine avait marqué 11 buts en neuf apparitions depuis qu’il avait rejoint l’Inter Miami, y compris sa course au titre de Coupe des Ligues, en demi-finale de l’US Open Cup et lors de ses débuts en saison régulière sur le banc à New York samedi.

La charge de travail l’a peut-être finalement rattrapé mercredi, car il n’a pas pu à nouveau opérer la magie devant une autre foule de stars dans un stade DRV PNK venteux, où le grand boxeur Floyd Mayweather et le chef de la FIFA Gianni Infantino étaient parmi les spectateurs.

Le tirage au sort a laissé Miami à 10 points de la dernière place en séries éliminatoires avec 10 matchs restants.

Ils voyagent à travers le pays pour affronter dimanche le champion de la Coupe MLS, le Los Angeles FC.

Lionel Messi et son ancien coéquipier de Barcelone Sergio Busquets ont tous deux débuté le match après avoir quitté le banc à la 60e minute à New York.

A LIRE AUSSI| Demi-finale de la Coupe Durand 2023 : le FC Goa-Mohun Bagan SG s’affrontent dans Epic Clash

Malgré le contrôle de la possession tout au long d’une première mi-temps frustrante, Miami a eu du mal à se créer de réelles occasions contre la défense disciplinée de Nashville.

Les supporters de Miami étaient sur le bord de leur siège après que Lionel Messi ait commis une faute sur Dax McCarty de Nashville à la 60e minute et soit intervenu pour tirer un coup franc, mais son effort dans le coin inférieur gauche a été récupéré par le gardien de Nashville Elliott Panicco.

Hany Mukhtar de Nashville a vu un but effacé par un appel de hors-jeu à la 69e minute.

Messi a obtenu un autre coup franc depuis une position dangereuse à la 83e minute, mais son tir a décoché sans danger le mur des défenseurs.

À Atlanta, Mosquera a décoché un centre dévié pour permettre aux hôtes de se lever tôt.

Acosta a égalisé le score avec son 13e but de la saison à la 75e minute, séparant deux défenseurs et faisant une passe à Junior Moreno, qui a dirigé le ballon vers Acosta qui a battu le gardien d’Atlanta Brad Guzan avec un tir unique dans le coin supérieur. .

A LIRE AUSSI| Romelu Lukaku s’apprête à jouer pour la Roma de José Mourinho grâce à un prêt d’une saison de Chelsea

Cinq minutes plus tard, Acosta récupérait le ballon au milieu du terrain et l’envoyait à Alvaro Barreal sur l’aile gauche. Le centre de Barreal a trouvé Vazquez, dont le cinquième but de la saison a scellé la 17e victoire de Cincinnati.

Cincinnati s’est encore plus rapproché du record de points MLS sur une seule saison de 73, établi par le New England Revolution en 2021.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un fil d’agence de presse syndiqué – AFP)