Lionel Messi fait la promotion de la Coupe du monde féminine dans une nouvelle publicité pour la bière

Quel est le point commun entre Messi et la Coupe du monde féminine ? En fait, beaucoup basé sur une nouvelle publicité de bière.

Il n’y aura pas de plus grande compétition de football féminin que la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023. Un nombre record de 32 équipes du monde entier joueront pour la Coupe du Monde Féminine lors d’une compétition d’un mois en Australie et en Nouvelle-Zélande.

La compétition devrait commencer le 20 juillet et se terminer précisément un mois plus tard, le 20 août. Le groupe E compte les États-Unis, champions du monde en titre, ainsi que les Pays-Bas et le Portugal. Le groupe D comprend l’Angleterre, championne d’Europe en titre, ainsi que la Chine, le Danemark et Haïti.

Au 23 février 2023, après la fin des barrages de qualification intercontinentaux, toutes les places pour le tournoi final avaient été finalisées, Haïti, le Portugal et le Panama revendiquant les trois places restantes.

Quels sont les sites de la Coupe du monde féminine 2023 ?

Les sites des jeux sont le Lang Park, le Hindmarsh Stadium, le Melbourne Rectangular Stadium, le Perth Oval, le Stadium Australia, le Sydney Football Stadium, le Dunedin Stadium, l’Eden Park, le Waikato Stadium et le Wellington Regional Stadium. L’Australie abrite six des stades, tandis que la Nouvelle-Zélande en compte quatre. Stadium Australia est le plus grand site de la Coupe du monde, avec une capacité de 70 000 places.

Avec une publicité soutenant la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 mettant en vedette la superstar du football Lionel Messi, Budweiser aide à créer une célébration mondiale pour les fans autour de l’un des plus grands événements sportifs du monde.

Lionel Messi aide à passer le mot

Budweiser réunira des supporters du monde entier le lundi 10 juillet pour soutenir leurs équipes nationales féminines de football préférées alors qu’elles se disputent le championnat de France. Le film « The World is Yours to Take » dépeint Lionel Messi, un footballeur de renommée mondiale, exhortant les joueurs et les spectateurs à « prendre le monde » et à « ramener à la maison le bourgeon » pour leurs pays respectifs.

La Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2023 débutera en juillet et Budweiser poursuit son engagement à long terme envers le sport avec une campagne qui met en lumière les femmes remarquables qui participeront au tournoi.