Lionel Messi exclu pour la finale à domicile de l’Inter Miami et pourrait revenir jouer à Charlotte

Lionel Messi a déclaré qu’il jouerait samedi la finale de la saison de l’Inter Miami, bien que le club n’ait pas confirmé que tel était le plan réel.

Messi – qui a marqué les deux buts de l’Argentine lors de sa victoire 2-0 en qualifications pour la Coupe du monde contre le Pérou mardi soir – n’était pas dans l’alignement pour le dernier match à domicile de l’Inter Miami de sa saison de Major League Soccer contre Charlotte mercredi soir.

Messi, vêtu de façon décontractée d’un T-shirt blanc, se trouvait sur le banc de l’Inter Miami avec ses coéquipiers pour le match de mercredi après son retour du Pérou plus tôt dans la journée.

Il était prévu de ne pas jouer mercredi. Cette partie ne l’était pas : Messi a déclaré aux journalistes au Pérou qu’il souhaitait jouer à nouveau pour l’Inter Miami avant la fin de sa saison inaugurale en MLS, ce qui signifie qu’il a l’intention de jouer à Charlotte samedi – même si ce match se jouera sur gazon artificiel.

« Je vais jouer le match qui reste maintenant », a déclaré Messi, qui a joué les 90 minutes du match de mardi – un bon signe après avoir souffert d’une blessure à la jambe ces dernières semaines.

L’idée que Messi joue n’est peut-être pas nécessairement ce que Charlotte voulait entendre, étant donné les enjeux de la dernière journée de la saison régulière. Charlotte a perdu deux avances d’un but et a égalisé Miami 2-2 mercredi, ratant une chance de grimper de la 12e à la 8e place de la Conférence Est. Les neuf meilleures équipes de chaque conférence participent aux séries éliminatoires.

L’Inter Miami a été éliminé des éliminatoires de la MLS plus tôt ce mois-ci. L’entraîneur Gerardo « Tata » Martino a déclaré plus tôt cette semaine qu’il y avait « une chance » que Messi puisse jouer samedi et que l’équipe évaluerait où il en est physiquement à son retour à Miami après les matchs de qualification contre l’Argentine.

Il a déclaré après le match de mercredi qu’il s’en tenait à cette approche. Martino a entendu ce que Messi a dit, mais ne s’est pas pleinement engagé à ce que son capitaine joue samedi.

« Demain, nous parlerons avec lui, mais le plus important ici, ce sont les 90 minutes qui ont été jouées… qu’il se sentait bien, qu’il était confiant et qu’il ne s’inquiétait pas de sa blessure », a déclaré Martino. « Nous reparlerons pour voir s’il est prêt à rejouer. »

Une blessure à la jambe a fait dérailler la saison de Messi et a essentiellement mis fin aux chances de l’Inter Miami de participer aux séries éliminatoires. Miami a désormais un bilan de 1-3-3 en sept matches sans Messi depuis qu’il a rejoint le club. Il a pu jouer comme réserve le 7 octobre contre Cincinnati, mais l’Inter Miami a perdu 1-0 dans le résultat qui a scellé son élimination en séries éliminatoires.

