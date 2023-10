Lionel Messi exclu de l’équipe de Miami pour son déplacement à Soldier Field

Lionel Messi a été exclu de l’équipe de l’Inter Miami CF pour le quatrième match consécutif alors que l’équipe affrontera le Chicago Fire FC à Soldier Field mercredi soir.

Le vainqueur argentin de la Coupe du monde est revenu de sa sélection internationale en septembre avec la récidive d’une blessure à la jambe et n’a joué qu’une seule fois depuis – comme titulaire, puis éliminé dans la première mi-temps d’une victoire 4-0 contre le Toronto FC.

Il n’a pas fait le voyage à Chicago avec l’équipe et a désormais raté cinq des six derniers matches de Miami et a été vu s’entraîner indépendamment du reste de l’équipe plus tôt dans la semaine.

Messi a été décrit comme un match contre mon manager de Miami, Gerardo Martino, ces dernières semaines, y compris dans la préparation du match crucial d’aujourd’hui avec le Fire alors que les deux équipes tentent de rester dans le mix des séries éliminatoires de la MLS.

Miami est à quatre points de la dernière place en séries éliminatoires avec 34 points, trois derrière le Fire sur 37, mais l’équipe de Martino a des matchs en main contre toutes les équipes devant eux pour le reste de la saison de 34 matchs en MLS.

