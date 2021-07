Lionel Messi étoiles alors que l’Argentine écrase l’Équateur 3-0 pour se qualifier pour les demi-finales de la Copa America

Lionel Messi a marqué un but et en a créé deux autres alors que l’Argentine a battu l’Équateur 3-0 à Goiania samedi pour atteindre les demi-finales de la Copa America.

Lors des quatre derniers matchs de mardi, les 14 vainqueurs affronteront la Colombie, qui a battu l’Uruguay aux tirs au but plus tôt dans la journée.

Messi a marqué des buts pour Rodrigo De Paul et Lautaro Martinez avant de marquer un coup franc dans le temps additionnel pour couronner une performance individuelle époustouflante.

Le score a été sévère pour l’Équateur, qui a terminé le match avec 10 hommes après le limogeage de Pedro Hicapie mais a été compétitif tout au long.

L’Argentine a pris un bon départ et Martinez a failli ouvrir le score avec un moment d’éclat. Il a fait passer le ballon au-dessus du gardien Hernan Galindez, puis a volé vers le but, seulement pour que Robert Arboldea bloque le ballon sur la ligne.

Quelques instants plus tard, Martinez a dévié un tir large et du coin résultant, l’Allemand Pezzella a volé dans le filet latéral.

Carlos Gruezo a presque offert un but à l’Argentine lorsque sa tentative de passe en retrait a envoyé Messi sans faute avec seulement Galindez à battre, mais le sextuple vainqueur du Ballon d’Or a vu son canon reculer du poteau.

De l’autre côté, le gardien Emiliano Martinez a dû être vigilant pour parer une superbe volée de 20 mètres de Sebastian Mendez.

L’Argentine a eu son propre échappatoire à sept minutes de la mi-temps lorsque Pervis Estupinan a marqué de la gauche et que la tête d’Enner Valencia a échappé de justesse à Alan Franco au deuxième poteau.

Messi prend le contrôle

Deux minutes plus tard, l’Argentine était devant, avec Messi l’architecte.

Il a d’abord joué avec Nicolas Gonzalez au but, mais lorsqu’il a été taclé par Galindez, Messi a réagi le plus rapidement et a poussé De Paul à marquer.

Il était encore temps avant la pause pour que Galindez réalise un incroyable double arrêt de Gonzalez, avant que Valence ne s’éloigne d’une manière ou d’une autre à six mètres.

Après la pause, Valence est restée la voie la plus probable de l’Équateur pour revenir dans le match et le tir proche du poteau de l’attaquant en direct a touché la jambe de Martinez avant de passer derrière.

Un méchant centre d’Estupinan a ensuite été presque transformé en son propre filet par Gonzalez.

Messi a failli tuer l’égalité, mais son effort enroulé a navigué juste après le poteau, tandis que le gardien d’Aston Villa Martinez a refusé au remplaçant Gonzalo Plata d’égaliser avec un bloc proche du poteau.

L’attaquant de l’Inter Milan Martinez a finalement mis fin à la résistance de l’Équateur à six minutes de la passe de Messi après que Hincapie a été pris en possession par Angel Di Maria.

Et Hincapie a terminé quelques minutes misérables alors qu’il était licencié dans le temps additionnel après avoir fait reculer le remplaçant Di Maria lorsqu’il était propre, Messi envoyant le coup franc.

Le record d’Ospina

Le gardien David Ospina a été le héros de la victoire de la Colombie sur l’Uruguay aux tirs au but à Brasilia.

Ospina a sauvé deux tirs au but lors de la fusillade le jour où il a remporté sa 112e sélection colombienne, dépassant ainsi le précédent record national qu’il partageait avec l’emblématique Carlos Valderrama.

Il a dédié la victoire à son pays déchiré par la guerre civile qui aurait été l’un des hôtes jumeaux aux côtés de l’Argentine avant que l’instance dirigeante du football sud-américain, la CONMEBOL, ne déplace le tournoi au Brésil en raison de problèmes de pandémie de coronavirus et de troubles sociaux en Colombie.

« Nous voulons juste donner de la joie à notre pays, un pays que nous voulons être plein de paix, plein de gens qui partagent et profitent, parce que nous avons un beau pays », a déclaré Ospina, 32 ans.

Il n’y avait pas grand-chose à signaler dans un match nul 0-0 au cours du règlement 90 minutes avant que le quart de finale ne se termine directement par des tirs au but.

Ospina a sauvé de Jose Gimenez et Matias Vina tandis que la Colombie a marqué ses quatre pénalités.

Ce fut une énorme déception pour la paire d’attaquants vedettes de l’Uruguay Edinson Cavani et Luis Suarez, qui ont tous deux converti leurs tirs au but mais ont presque certainement joué lors de leur dernière Copa.

Vendredi, le Brésil a battu le Chili 1-0 pour atteindre la demi-finale de lundi contre le Pérou, qui a battu le Paraguay 4-3 aux tirs au but après un match nul 3-3 mouvementé qui a vu les deux équipes terminer avec 10 hommes.

